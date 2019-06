Navarro (PP) dice que el pacto nacional con Vox no es trasladable a Zaragoza

No hace falta minguna bolita de cristal para manifestar lo que se ha pactado con Vox, simplemente hace falta decir la verdad, cosa que para ustedes es harto imposible. Seguimos mareando la perdiz, no se dice si porque no quieren posicionarse al lado de la extrema derecha franquista (que ya lo han hecho y firmado), pero tampoco dicen no, no sea cosa que el socio se enfade. Siempre mintiendo.