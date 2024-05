El fenómeno eurofán se rejuvenece: "Cada vez hay más veinteañeros y de perfiles variados"

El tercer puesto de Chanel Terrero con la canción Slowmo en la final de Eurovisión en Turín en 2022 ha marcado un antes y un después en el fenómeno eurofán en nuestro país, que se ha rejuvenecido desde entonces. Cada vez más jóvenes se aficionan a este festival de la canción que celebra una nueva edición este sábado, 11 de mayo, en Malmö (Suecia), país de origen de Loreen, ganadora del certamen en 2023.

Eurovisión siempre ha contado con una legión de seguidores que se saben de memoria todas las canciones participantes y ganadoras de las últimas ediciones. Pero estos son "cada vez más jóvenes, con una media de edad de unos 20 años y de perfiles variados, tanto chicos como chicas".

Así lo explica Mario Remón, profesor de Secundaria del IES Tiempos Modernos y miembro de la Asociación Española de Eurofans. "Internet y las redes sociales han ayudado mucho a que las personas puedan encontrar absolutamente toda la información del concurso a golpe de clic, y eso ha hecho que el fenómeno fan crezca en todos los países", cuenta.

Chanel fue tercera en Eurovisión en 2022 por detrás de Ucrania y Reino Unido. / EL PERIÓDICO

"En España la cosa es muy exagerada y ahí están las audiencias. Hay pocos festivales de la canción a lo largo del mundo que se hayan mantenido tanto tiempo", añade el docente, todo un experto en Eurovisión que ha desarrollado un juego online de preguntas sobre el certamen.

Un momento decisivo en el auge del fenómeno eurofán en nuestro país fue sin duda la primera edición del Benidorm Fest, que se celebra desde hace tres años para elegir al representante de España en Eurovisión.

El fenómeno eurofán en España, del éxito de Chanel a Nebulossa

Desde aquella primera edición que ganó Chanel, y en la que se dieron a conocer otros grupos como Tanxugueiras, Rayden o Rigoberta Bandini, el festival ha seguido cosechando éxitos, convertidos en himnos entre los adolescentes, como el Nochentera de Vicco, que llenó las pistas de baile el pasado verano pese a no ser el tema ganador. Este año la canción elegida para representar a España en Eurovisión ha sido Zorra, de Nebulossa.

Para el periodista y eurofán Diego Guillén, "el Benidorm Fest ha intentado buscar a cantantes y participantes con un público más joven, y eso ha hecho que se rejuvenezca el fenómeno fan de Eurovisión", aunque también siguen estando los fans de siempre.

"El eurofán también es el que monta la fiesta en casa para ver la final con sus amigos"

Según Guillén, solo las entradas para las rondas de semifinal y la final de Eurovisión cuestan 800 euros, a lo que hay que añadir viaje, hotel y manutención, lo que complica que el público joven acceda al festival, aunque aclara que "el eurofan no es solo el que va a ver la final en persona, también es el que monta la fiesta en casa para verla con sus amigos".

Él mismo está ya en Malmö para disfrutar de una semana de convivencia con eurofans de otros países. Sobre la canción de España, dice que "no tiene posibilidades de ganar porque siendo un festival de la canción en muchas cosas se queda corta. Si somos justos, no creo que sume para ganar el festival", dice Guillén, que tiene a Suiza como favorita para hacerse con el micrófono de cristal.

La canción elegida para representar a España en Eurovisión este 2024 es 'Zorra', de Nebulossa. / EUROPA PRESS

Eurovisión 2024, nueva edición rodeada de polémica

Por otra parte, la nueva edición de Eurovisión 2024 que se celebra esta semana en Malmö (Suecia) llega rodeada de polémica, empezando por la que ha generado la propia canción de España, Zorra, de Nebulossa, por su letra y provocativa coreografía. Para el eurofán Mario Remón, "la canción de España es una canción que reivindica el poder de la mujer cuando esta se ha visto criticada continuamente por habladurías. Es una manera de darle la vuelta al insulto y apropiárselo".

De hecho, la canción está gustando mucho en el mundo eurofán, aunque no cree que pueda quedar muy bien: "Este año hay canciones muy buenas de bastante nivel y con voces muy potentes", valora Remón.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) creó el festival de Eurovisión en 1056 para servir de unión y concordia entre países

La otra polémica viene dada por la participación en el festival de Israel, en guerra con Gaza, cuando hace tres años se vetó la presencia de Rusia por la invasión de Ucrania. De hecho, tal y como indica Diego Guillén, la UER ha vetado las tres primeras canciones presentadas por Israel al festival por alusiones al conflicto con Palestina.

"En mi opinión, Israel no debería ir a Eurovisión. Un país que tiene una guerra en su territorio no debería participar, de la misma manera que no participa Rusia", dice el periodista, a quien le sorprende que Ucrania esté en el festival, que tiene un coste económico muy elevado para los países.

Por su parte, Remón considera que "puesto que Eurovisión es un festival de la canción, y quienes compiten son artistas, deberían poder participar todos y no debería politizarse».

El docente recuerda que la concordia y unión entre países es precisamente el objetivo por el que la Unión Europea de Radiodifusión (UER o EBU, por sus siglas en inglés) creó el festival de Eurovisión, que se celebró por primera vez en el año 1956.