A prisión el detenido por violar a una anciana en Tamarite de Litera, pese a tratar de exculparse

Prisión, comunicada y sin fianza para el joven de 24 años detenido por violar a una anciana de 94 años en Tamarite de Litera en la madrugada del pasado domingo. Trató de exculparse negando no solo la autoría de la agresión sexual, sino incluso que accediera a la vivienda pero finalmente de nada le han servicio sus explicaciones.

Frente a su versión de los hechos estaba la investigación de la Guardia Civil que halló restos de ADN del sospechoso (tanto semen como sangre) y el informe forense realizado por el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) en el que se afirmaba que las heridas que presenta en la mano es compatible con la rotura de la ventana para el posterior allanamiento de la morada de la víctima. Asimismo, el informe psiquiátrico forense destaca que el joven detenido no sólo era consciente de la gravedad de los hechos sino que no padece de ninguna afección psiquiátrica que pudiera atenuar en principio su presunta responsabilidad.

La Fiscalía y la abogada de la acusación particular, Lucia Romeu, proporcionada por el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), solicitaron la prisión ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Monzón por entender que había riesgo de reiteración delictiva y de fuga, puesto que no tiene arraigo social en España. El hombre, natural de Gambia se encuentra en situación irregular en el país, donde no tiene familia. De hecho fue expulsado de un centro de menores en Lérida por su comportamiento. Tiene antecedentes policiales.

La agresión sexual a una persona sumamente vulnerable, como sería una anciana de 94 años, pueden acarrear al autor hasta 15 años de prisión. A este cargo se podría añadir el de allanamiento, penado con hasta 2 años. La abogada del IMA pedirá que se tome declaración a la anciana, en una prueba preconstituída, teniendo en cuenta su avanzada edad y que el juicio se puede demorar varios años.

El agresor habría estado vigilando a la víctima, esperando incluso a que se fuera a dormir para acceder a la vivienda en la que vivía sola. El sospechoso llegó a la localidad oscense hace un par de semanas, si bien ahora estará en el centro penitenciario de Zuera.