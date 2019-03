Charles Leclerq monta el lío en Ferrari con una gran actuación

Si fuera por Mauriccio Arrivabene, el anterior jefe de equipo de Ferrari, Kimi Raikkonen seguiría siendo la pareja de Sebastian Vettel. Fue su presidente, Sergio Marchionne, quien decidió —además de despedirle por ese tipo de decisiones— que el joven Charles Leclerc condujera los coches rojos tras un paso por Sauber en sustItución del finlandés. Es el segundo piloto más joven de la historia Ferrari, el segundo más joven de la F-1 en lograr una 'pole'. Y solo es su segunda carrera en Ferrari. Marchionne falleció el pasado verano, pero ha dejado un cambio en la organización de la Scuderia y un joven piloto de 21 años llamado a ser campeón. Ahora depende de sus nuevos jefes gestionar la lucha intestina que se avecina en Maranello. Leclerc logró la 'pole position en el GP de Bahréin que se disputa este domingo. (17.00 horas).

"En la última carrera cometí errores en la Q-3 y trabajé duro para no repetirlas", explicó Leclerc sumamente calmado y con esa cara de niño educado que no indica para nada su canibalismo en la pista. "Hemos hecho un gran trabajo y estoy extremadamente contento", añade antes de confirmar los problemas que se avecinan a Mattia Binotto, el nuevo jefe de equipo en Maranello. "Seb es un increíble piloto, he aprendido mucho y creo que puedo seguir aprendiendo..., pero estoy contento de haberle batido".

LOS TEST DE BARCLONA

Binotto dijo antes de los test de Barcelona que Vettel sería el piloto número uno y que Leclerc trabajaría para él. "Seb es cuatro veces campeón del mundo y Charles aún tiene mucho que aprender", dijo entonces. El trabajo en Barcelona le hizo recapacitar: "Tendrán libertad para luchar", proclamó. Pero no fue así. En Australia, impidió que Leclerc luchara con Vettel cuando era más rápido que su compañero en parte final. Puede que haya sido la última vez. Vettel necesitó de un segundo intento en la Q-2 en Baréin en una día plagado de errores, afectado por la presión que le mete su joven y talentoso compañero "Tener que utilizar un segundo set en la Q-2 condiciono la Q-3, pero Charles ha hecho un gran trabajo y se la merece", reconoce el alemán, quien con el segundo puesto en la parrilla, firma una ilusionante primera línea de parrilla frente a los Mercedes.

BUEN TRABAJO DE SAINZ

Sin embargo, la flechas de plata acreditaron mejor ritmo de carrera durante las sesiones del viernes y eso es lo que anima a Lewis Hamilton que arrancará tercero: "Siempre disfruto de la clasificación pero los Ferrari han sido muy rápidos. He estado cerca de Sebastian pero Charles ha hecho una gran trabajo, y hay que felicitarle. De todas formas, la carrera es otra cosa", añade el pentacampeón.

Carlos Sainz finalizó en una fenomenal séptima posición que podría haber sido la quinta por unas milésimas. "Ha que felicitar al equipo que ha trabajado mucho para tener los dos coches en Q-3, un resultado impensable hace tres meses", explicó el madrileño. "Estamos dando los pasos en la dirección correcta, y seguro que Woking estarán contentos".