El paso de las ediciones solo ha provocado un aumento de la popularidad de Operación Triunfo. La edición de 2023 está siendo un completo éxito y las redes sociales se han convertido en el escaparate perfecto para los debates entre los seguidores del programa emitido por primera vez en Amazon Prime Video.

Para acercarse un poco más a los miles de fans repartidos por toda España, Operación Triunfo ha organizado una firma de discos en Barcelona, Madrid y Zaragoza este sábado 27 de enero de 10 a 13.00 horas. Se trata de la primera toma de contacto entre los participantes de esta edición con los fans que siguen sus andaduras en la Academia todos los días.

Cabe recordar que los concursantes no suelen salir fuera de las instalaciones de Operación Triunfo y la última vez que regresaron a sus casas fue a finales de diciembre cuando tuvieron un par de días para pasarlos con su familia en Navidad. Fue en ese instante cuando los aragoneses Juanjo y Naiara cantaron una jota viral en la Estación Delicias de Zaragoza.

Aunque todavía no está confirmado por la organización, se espera que Juanjo y Naiara sean los participantes de OT 2023 que firmen discos en la capital aragonesa. Y es que todos los triunfitos, también aquellos que ya han sido expulsados, se repartirán por Zaragoza, Madrid y Barcelona para deleitar a sus seguidores. Aún no se conoce el lugar exacto de la capital aragonesa donde se llevará a cabo la firma de discos este sábado 27 de enero de 10 a 13 horas.

Juanjo y Naiara son los únicos dos concursantes de Operación Triunfo que todavía no han sido dominados. Además, la zaragozana es considerada por muchos la favorita a vencer esta edición.

¿Qué canciones estáran incluidas en el disco OT 2023?

El primer disco de Operación Triunfo 2023 estará compuesto por las mejores canciones de las ocho primeras galas de esta edición. La preventa ya está disponible en la web de Universal Music, aunque solamente saldrá a la luz el viernes 26 de enero, horas antes de la firma de discos en las diferentes ciudades.

Algunos de los temas que están recogidos en este álbum son la canción grupal "Libertad", "Tómame o Déjame" de Naiara, "I Kissed Girl" con Violeta y Chiara, la impactante versión del éxito de Chanel "Slomo" de Ruslana o la versión del mítico tema de Take That de “Back For Good” de Paul, Lucas y Crisb.