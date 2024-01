Tras seis galas en la exigente academia de Operación Triunfo, el magallonero Juanjo Bona sigue con paso firme en el programa, sin ninguna nominación a sus espaldas y levantando semana tras semana la admiración del público y también del jurado que ha destacado su talento innato.

Así, tras su primera actuación en la que cantó A tu vera junto a Salma, Cristina Regatero, una de las integrantes del jurado, no dudó en afirmar: «Creo que ha sido la actuación más emocionantes de esta noche. Tienes mucha seguridad en tu voz, transmites muchísimo, habéis estado muy compenetrados los dos y yo pagaría por verte», afirmó.

En la segunda gala, Juanjo junto a Cris defendió el tema Leave ther door open, tras el que la cantante Vanesa Martín se mostró gratamente «sorprendida» por la evolución de Juanjo y puso en valor la dificultad de «haber sabido controlar el tema con la coreografía».

Tras cantar junto a Álvaro Mayo y Bea la canción de Unholy en la tercera gala, la jurado Concha Buika solo pudo decir: «Juanjo Maravillas».

La cuarta gala Juanjo se enfrentó al tema God only knows con Martin y el resultado impresionó a otro integrante del jurado, Carlos Rivera: «El control de la voz cantando en directo con público no es fácil y es algo que tú, siendo tan jovencito, ya lo tienes y no debes soltar nunca».

En la quinta gala fue Miriam Rodríguez quien dijo de Juanjo «me pareces un todoterreno y un artista súper completo» tras interpretar La vida moderna con Paul. Por último, Edurne solo pudo añadir en la sexta gala y tras escuchar a Juanjo y Ruslana cantar I put a spell on you que «vocalmente no te podemos decir nada, está siempre impecable».