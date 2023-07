La censura contraataca

"Virginia Woolf nos la vuelve tarumba, y hasta un jersey le ha tricotado a la cruz de la tumba de Hemingway", cantaba el genial Javier Krahe en Nembutal, una de sus canciones más celebradas. Y sí, estos días me dan ganas de tomar nembutal por la que se ha montado a costa del Orlando de Virginia Woolf. Al parecer, les vuelve tarumba a ciertos gobernantes. No puedo entenderlo, de ninguna manera. Un clásico de la literatura universal debería ser intocable, vamos. Pero eso no ha impedido que se haya vetado en Valdemorillo la representación de la obra Orlando de la compañía Teatro Defondo, premiada y elogiada. Hasta la adaptación al cine dirigida por Sally Potter es una maravilla (hay libros tan buenos que es difícil adaptarlos mal). Por cierto, podéis ver piezas del fantástico vestuario de la película Orlando en la exposición Cine y Moda comisionada por Jean Paul Gaultier en el CaixaForum de Zaragoza hasta el 20 de agosto. Merece mucho la pena. Y hablando de cine, también leo que se ha retirado en Bezana la película de animación Lightyear, donde sale un beso entre dos mujeres. Un piquito muy tierno e inocente, podría señalar, que no molesta a ningún niño. Y lo que nos indignaba hace no mucho que en ciertos países la censurasen, madre mía. Pues mira, también la censuran aquí. Que tontos hay en todas partes. Si no que se lo digan al mismo Krahe, que sufrió la censura gubernamental en sus propias carnes. Como cantaba en Me internarán: «Algún censor de los de antes / metió tijera al recital, / ¡qué feos son los gobernantes / cuando se ven al natural!». Y sí, qué fea es la censura. Es un asunto muy delicado, como la pena capital. «Pero dejadme, ay, que yo prefiera / la hoguera, la hoguera, la hoguera. / La hoguera tiene, qué sé yo, / que sólo lo tiene la hoguera». A la hoguera mandarían los libros de Virginia Woolf si les dejasen, me temo.