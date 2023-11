¿Pero a ti qué más te da?

Pero vamos a ver: ¿a ti qué te importa la amnistía? ¿No tienes bastantes problemas en tu día a día? Tú, con tus ingresos, tu precariedad y tu nivel de estudios, bastante tienes con lo que tienes. La vida es difícil, la cesta de la compra ha subido, todo cuesta mucho. Cuesta económicamente pero también cuesta emocionalmente. Y a nosotros nos preocupan las dos cosas y trabajamos para eso: pan y rosas, dinero y cuidados. En fin, casi me da vergüenza decírtelo, lo sabes perfectamente. Pero, bueno, lo que tendrías que hacer es reconocer nuestros esfuerzos: subir el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, las pensiones. Es verdad que hay algunos problemas. Por ejemplo, esa gente a la que le concedimos la ayuda y a la que ahora le reclamamos dinero porque hemos decidido que no se la teníamos que haber concedido. Pero Roma no se hizo en un día: son problemas que se irán solucionando. Hemos subido las pensiones: los jubilados son el grupo social con más capacidad de consumo. Los jóvenes han tenido que renunciar a un tercio del consumo que realizaban hace 15 años, pero ¿no te sientes orgulloso de un país que cuida a sus mayores? Y además, ¿no te preocupan las listas de espera? Siguen pero las arreglaremos. Imagina cómo serían con la derecha en el gobierno. O los precios de la vivienda: ¿no te preocupan? ¡Vamos a apostar por la vivienda social! Llevamos cinco años en el poder, pero la cosa no puede esperar un minuto más. Hay que fijarse en lo positivo. Hemos bajado en PIB per cápita con respecto a la Unión Europea, pero volvemos a ser elegibles para el fondo de cohesión. ¿No te preocupa el alquiler? Pues lo mejor es regular los precios, siempre ha salido bien. También criticaban la excepción ibérica y ya ves: un éxito. En tu situación, la verdad, más te vale pensar en las cosas del comer, como decían en mi casa. Y ahí quién te va a ayudar si no nosotros. Tú, más que nadie, necesitas un gobierno de progreso. Un gobierno que posibilite que la deuda contraída por comunidades autónomas ricas sea sufragada por los ciudadanos de comunidades autónomas más pobres, porque eso es imprescindible para la implementación de medidas progresistas. La prensa de Madrid dirá lo que quiera, pero esa es la condición de posibilidad para implementar políticas que ayuden a los desfavorecidos, así que es la medida más progresista de todas. Y lo mismo pasa con la amnistía: que la ley no sea igual para todos es necesario para que haya políticas públicas progresistas. Esas políticas son lo que te tiene que preocupar, y si te sobra tiempo, ¿no ves el franquismo que vuelve, la ultraderecha extrema, el cambio climático, los micromachismos, la guerra de Gaza, el caso Rubiales? ¿A ti qué te importan la igualdad ante la ley, las instituciones y el Estado de Derecho? ¿Quién te has creído que eres?