Nazis-Sionistas

Lo que está pasando en Gaza es sin duda una barbaridad. La masacre del pueblo palestino recuerda a los peores momentos de la historia de Europa. No obstante, si yo dijera que el gobierno de Israel es nazi, me dirían que un judío no puede ser nazi. Y según la definición habitual e histórica del nazismo, tienen toda la razón. Los nazis defendían la superioridad de la raza aria sobre otras razas y pueblos, y en particular odiaban a los judíos. Sin embargo, definiendo nazi en un sentido más generalista y no histórico, las cosas pueden ser algo diferentes. Si entendemos por nazismo una ideología que considera la existencia de un pueblo o raza superior con derecho de dominio sobre otros pueblos e incluso de exterminio de los mismos porque no son exactamente humanos, entonces yo diría que Netanyahu y sus compinches entran en la definición de lleno. Podemos recordar algunas perlas de ministros israelíes: «La posibilidad de arrojar una bomba atómica sobre Gaza»; «Borrar Gaza de la faz de la tierra»; «Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia»; «Monstruos»; «Hay que evacuar (desterrar) a la población árabe al desierto del Sinaí»; «Que se vayan a Irlanda o al desierto». Si todo esto fueran solo bravuconadas existiría cierto margen a la hora de calificarlos, pero recordemos que ya estamos saturados de imágenes de niños muertos y mutilados. Siguiendo la lógica del ministro israelí, no son niños, sino crías de animales humanos. Los nazis alemanes hablaban de subhumanos (Untermensch) para referirse a eslavos o judíos. Continuando con los paralelismos, los sionistas hablan de una tierra mítica que les pertenece por derecho divino y que es necesaria para la supervivencia del pueblo judío. Los nazis alemanes hablaban del Espacio Vital (Lebensraum) que necesitaba el pueblo alemán para vivir, y del Reich de los mil años. Los nazis antes de empezar con la solución final (eufemismo de exterminio) intentaron la expulsión de judíos y declaraban zonas libres de judíos (Judenfrei). Esto último es lo que Israel está haciendo en Gaza ahora mismo solo que con palestinos. Afortunadamente no hay cámaras de gas y los muertos se cuentan por decenas de miles y no por millones, pero en el año 1941 los muertos tampoco se contaban por millones en Alemania. Israel hace lo que hace y dice lo que dice, porque piensa lo que piensa. Ojalá se tuviera más claro que el hecho de haber sido víctima no da derecho a ser verdugo.