Podemos S.A.

El pasado miércoles vimos cómo el gobierno sacó dos de los tres decretos que tenía previsto, con un montón de medidas claramente necesarias. Sin embargo, uno de los tres decretos no salió adelante al unir sus votos el PP, Vox y los tránsfugas de Podemos. Han pasado de votar a favor de medidas sociales junto a Bildu, a votar en contra de medidas sociales junto a Vox. El decreto en cuestión contenía varias mejoras en las prestaciones por desempleo. Concretamente la más importante era el aumento del subsidio para mayores de 52 años. Desgraciadamente, las personas que pasan de los 45-50 años, cuando se quedan en paro, suelen tener una dificultad mucho mayor para encontrar trabajo. Por ello, si cumplen unas determinadas condiciones, existe un subsidio una vez acabada la prestación por desempleo. Este subsidio es actualmente de 480€. El decreto que no salió proponía incrementarlo a 570€, es decir una subida de 90€. Pensemos en lo que es vivir hoy en día con 480€/mes. Este es un subsidio para evitar situaciones de indigencia de personas que lo tienen muy difícil en el mercado laboral. Actualmente en España cobran este subsidio alrededor de 700.000 personas. Personas a las que 90€ les habrían ayudado mucho. Resulta comprensible y coherente el sentido del voto de PP-Vox con su ideología: Los subsidios son para vagos (menos cuando son para estadios o para unir estaciones de esquí). Sin embargo, resulta difícil explicar el porqué de esta actuación de Podemos, o tal vez no. Podemos ha dejado de ser un partido para ser una especie de empresa familiar que busca el mayor beneficio para sus líderes. Y ahora el objetivo es colocar a Doña Irene porque parece que no le llueven las ofertas laborales, a pesar de la enorme valía demostrada. Teniendo esto en mente se entienden mejor algunas cosas: la turra que dieron para que Doña Irene siguiera de ministra; que se hicieran tránsfugas cuando vieron que Doña Irene no tenía carguito; presentarse en Galicia, donde no sacarán nada, pero pueden (con mucha probabilidad) hacer perder los escaños necesarios para sacar al PP del Gobierno; dar la nota votando contra un decreto que mejora los subsidios de parados. Todo vale ahora para llamar la atención y estar en las noticias. Cuanto más estén en el candelero mejor les irá en las europeas, porque lo importante no es desalojar al PP de Galicia, ni mejorar los subsidios de desempleo, lo único fundamental es que Doña Irene tenga su carguito...