En 2014, un trabajador falleció y otros dos resultaron heridos tras una explosión en la fábrica de Ron Montero en Motril. Quien era su directora fue condenada en 2019 por homicidio imprudente y dos delitos de lesiones por imprudencia grave. Según la sentencia, «excluyó expresamente de la evaluación inicial de riesgos laborales la protección contra atmósferas explosivas». Ocho años después de esos hechos, el Gobierno de España le concedió el indulto y rebajó su pena de tres a dos años para que pudiera evitar la prisión. Fue uno de los 18 indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió el año 2022, el último del que se tienen estadísticas, hasta ahora. El martes, el próximo Consejo de Ministros tiene la posibilidad de conceder otro porque encima de la mesa tiene el Gobierno la petición de indulto para ‘Los 6 de Zaragoza’, grupo del que 4 deben entrar en la cárcel el miércoles, 10 de abril. Puede que no haya indulto, aunque evidentemente lo de Motril es más grave. Serán cosas de la política.

Javier, Antonio Daniel, Adrián e Imad tienen una condena de 4 años y 9 meses de prisión y multas de 11.000 euros y otros dos menores de edad, un año de libertad vigilada, por participar en una manifestación ante un mitin de Vox en Zaragoza en 2019. Se les acusó de provocar daños diversos en vehículos y mobiliario urbano y lesiones a siete policías y de gritarles «perros del Estado» o «asesinos a sueldo». Pero no solo eran esos 6. Era un grupo de unas 200 personas y los detenidos lo fueron dos horas después y en un bar, solo por la identificación de unos policías que los reconocieron a pesar de que en los vídeos se les ve a todos los manifestantes con pasamontañas y la cara tapada.

Es cierto que el Ejecutivo de Sánchez ha rebajado mucho el número de indultos con respecto a gobiernos anteriores, de todo signo, pero el Gobierno de coalición actual, el que indultó y bien a los condenados del ‘proces’, tiene una oportunidad de oro de hacer política. El Gobierno valoró la posibilidad de acabar con la llamada ‘ley mordaza’ y otro paquete de normas que son las que hicieron posible una sentencia como la de ‘Los 6 de Zaragoza’, pero no pudo hacerlo, no ha podido derogar esa ley desde la política. Rectificar esta sentencia de forma política, con el indulto, sería una forma de demostrar que sí tiene todavía intención de cambiar tan polémico texto. La propia Comisión de Venecia, de la que tanto se habla ahora con la ley de amnistía, ya dijo en 2021 que la ‘ley mordaza’ tenía un potencial represivo por permitir que la palabra de un agente tenga valor probatorio en un juicio. El Gobierno de PSOE y Sumar tienen una oportunidad de oro para retratarse. Hacer política de progreso también es esto. O lo hacen ellos o no lo hará nadie.

