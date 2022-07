La guinda para el Real Zaragoza

Al Real Zaragoza le quedan pocos fichajes por realizar en este verano, en principio tres, pero uno de ellos ha de ser la guinda del pastel, el jugador que marque la diferencia: un nueve goleador. Por su propia experiencia, el club aragonés ya sabe de la importancia del gol. No lo ha tenido las dos últimas temporadas y en ambas ha sufrido más por salvar la categoría que por alcanzar los puestos de privilegio. Por eso sabe que no puede fallar de nuevo y persigue una incorporación de garantías.

Hasta el momento, la parcela que más ha reforzado ha sido, precisamente, el ataque. Primero renovó a Iván Azón y después llegó cedido Giuliano Simeone desde el Atlético de Madrid. En las mismas condiciones se incorporó Víctor Mollejo, extremo, y, además, mantiene a Narváez, aunque no vería con malos ojos su salida, Bermejo, Larra y los canteranos Puche y Carbonell. Muchos nombres para estar cerca del área pero lo que necesita es un nueve de referencia que lleve la voz cantante en el apartado goleador.

Porque esa es la diferencia entre sufrir o tener opciones de éxito. En este ya largo periplo por Segunda División el Real Zaragoza no ha tenido problemas en la portería, más que bien cubierta desde la llegada de Cristian Álvarez, ha contado con defensas solventes y centrocampistas que han cumplido su papel, así a grandes rasgos. Cuando ha tenido un hombre gol, llámese Borja Bastón, Ángel Rodríguez, Borja Iglesias o Luis Suárez, el equipo o ha disputado el playoff de ascenso o se ha quedado muy cerca de lograrlo. Bastón hizo 22 goles, Rodríguez 21, Iglesias 22 y Suárez, 19. Esas son las cifras que necesita el equipo de Juan Carlos Carcedo para tener mayores garantías de pelear por el objetivo del regreso a Primera.

El desastre

Las dos últimas temporadas han sido una buena muestra de lo difícil que son las cosas sin gol. La campaña 2020-21 el pichichi del equipo fue Juanjo Narváez con nueve dianas, la cifra más baja desde que el Zaragoza había regresado a Segunda en 2013. El Toro Fernández y Haris Vuckic se marcharon de La Romareda sin cantar ni un solo gol pese a que jugaron 30 y 17 partidos, respectivamente. Y Álex Alegría, que llegó en invierno ya de la mano de Torrecilla para intentar paliar ese problema, hizo un tanto en 15 jornadas.

El curso pasado no fue mucho mejor. Los máximos goleadores acabaron siendo Iván Azón y Valentín Vada, con siete tantos, la cifra más baja desde la 2009-10. Los fichajes del pasado verano tampoco surtieron efecto. Álvaro Giménez acabó con cinco tantos, Narváez hizo dos, igual que Nano Mesa. El último día del mercado invernal llegó como remedio Sabin Merino, pero el ariete vasco no acertó ni un solo día y ha terminado fuera, en el Atlético de San Luis mexicano, pese a haber firmado tres años. Ahí ha estado el gran debe de la dirección deportiva en los últimos cursos y de ahí la importancia de no fallar en este.

Hasta el momento, las principales opciones que ha manejado el club se han escapado. La entidad se ha interesado en otros dos futbolistas del Atlético de Madrid que podían llegar a Zaragoza gracias a las famosas sinergias. Pero ninguno lo hará. Borja Garcés ha recalado finalmente en el Tenerife, después de que el futbolista esperara contar con una oferta de Primera que no terminó de concretarse y de descartar otras opciones de Segunda e, incluso, del extranjero. El curso pasado hizo cinco goles en el Leganés, tres de ellos en las dos últimas jornadas. Ya fue objeto de deseo de Miguel Torrecilla el pasado verano, pero entonces el Atlético no tuvo tan en cuenta la opción del Zaragoza.

El otro deseado era Sergio Camello, que brilló la temporada pasada en el Mirandés con 15 goles y 4 asistencias. Ese hecho le ha abierto muchas más puertas en todas las categorías y finalmente parece que su destino será el Rayo Vallecano, en Primera División. También del Atlético de Madrid se había fijado en Riquelme, que quedó asimismo descartado hace semanas. El Real Zaragoza ya tiene a dos cedidos del club rojiblanco y, según la normativa FIFA, solo podría llegar un jugador más del mismo club.

Dadas las relaciones entre el Real Zaragoza y el Atlético de Madrid tras el cambio de propiedad en el club aragonés, que no se hayan producido esas cesiones hace indicar que Torrecilla y Sanllehí buscan un delantero de primer nivel que realmente suponga un salto de calidad para la plantilla de la que ya dispone Carcedo. Una plantilla a la que le quedaría por llegar un extremo más aparte de la confirmación de la llegada del central Jairo Quinteros, del Inter de Miami de Jorge Mas. Hasta ahora han llegado para reforzar al Real Zaragoza un portero, Rebollo, el centrocampista Manu Molina, el extremo Mollejo y el delantero Simeone. Falta la guinda, un nueve diferencial para no repetir los errores del pasado.