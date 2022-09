Giuliano Simeone ha mostrado, en declaraciones a los medios del club, su seguridad en lograr la victoria con el Real Zaragoza el lunes ante el Eibar para levantarse del mal trago vivido en Miranda, con una dura derrota que frenó la racha de dos triunfos del conjunto zaragocista. El hispanoargentino, elegido por los aficionados en la votación en la web de la SAD como el mejor jugador de septiembre, dejó clara hasta su seguridad en esa victoria. “Al equipo se le ve muy fuerte, en la semana estamos trabajando bien, estamos muy convencidos, tenemos mucha confianza y mucho sacrificio encima y sé que vamos a sacar los tres puntos”, aseguró el punta cedido por el Atlético de Madrid esta temporada.

Giuliano Simeone fue suplente en las dos primeras jornadas y desde Cartagena ha agarrado una titularidad que ha mantenido por méritos, por tres goles y por su capacidad ofensiva, siendo en estos momentos una referencia indiscutible del equipo. “La motivación no hace falta, no hay más que ver al equipo entrenando. El Eibar es un rival muy difícil y vamos a luchar al máximo por esos tres puntos que van a ser muy importantes”, argumenta el máximo goleador zaragocista, que espera ampliar su cuenta, que de momento tiene los goles ante el Lugo en La Romareda y los dos frente a la Ponferadina en El Toralín, con otras dianas en casa. “Jugar con La Romareda es muy lindo, es un plus más, porque nos dan mucha fuerza. En Miranda nos quedamos ahí con la espinita clavada por no poderles dedicar la victoria a los que vinieron y nos apoyaron, también al término del partido y tras la derrota. Se merecen una victoria el lunes contra el Eibar”, sentenció.