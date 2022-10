Examen a Carcedo

El Real Zaragoza no termina de arrancar y todas las miradas se centran en su técnico, Juan Carlos Carcedo, que se la juega en esta semana festiva. El riojano pasa un nuevo examen este miércoles en El Sardinero (21.00 horas), frente a un Racing de Santander al alza y poco más de 72 horas después de un nuevo fiasco ante el Oviedo. No será frente a la grada de La Romareda, que ya protestó sus cambios el otro día, pero Carcedo será examinado con lupa porque si no hace reaccionar a su equipo tendrá los días contados en Zaragoza.

No es solo que el conjunto aragonés lleve una cantidad insuficiente de puntos para pensar en pelear por el ascenso, es que su juego se ha empobrecido con el paso de las jornadas y la idea inicial del técnico ha quedado ya diluida casi por completo. El Real Zaragoza no encuentra el camino del gol, lleva cinco en nueve jornadas, y así todo se hace más cuesta arriba. Carcedo ha apostado en las últimas dos jornadas por juntar arriba a dos de sus puntas, Azón y Giuliano, pero apenas han coincidido arriba mientras Gueye sigue esperando su oportunidad. Quitar al nueve del Zaragoza y meter a todos los centrocampistas posibles ante el Oviedo fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la afición zaragocista. El Real Zaragoza necesita ganar, eso sobre todo, pero también demostrar una identidad de equipo definido y solvente. Saber adaptarse al rival y a las circunstancias de cada partido pero no cambiarlo todo en función del oponente. Saber cómo quiere y puede conseguir sus objetivos. Así que Carcedo debe acertar y encontrar el camino para lograrlo porque otra mala actuación esta noche le dejaría en una posición muy delicada para volver a enfrentarse el sábado a La Romareda. Carcedo se la juega ante dos recién ascendidos y en muy poco espacio de tiempo. El equipo ha seguido una línea errática hasta ahora. También fuera de casa, donde solo ha ganado un partido, en Ponferrada, ha empatado otro, en Las Palmas, y perdido los otros dos en Miranda de Ebro y en Cartagena. En esos cuatro partidos solo ha sido capaz de hacer gol en uno de ellos, en El Toralín el día de máxima inspiración de Giuliano Simeone. Esa es su gran asignatura pendiente, sin duda, aunque no es un problema de acierto sino de producción ofensiva, de falta de un caudal de juego que conduzca al equipo a la portería contraria. Los cambios Carcedo repite la convocatoria del domingo y ha anunciado que hará cambios, motivados por los tres partidos que debe afrontar el equipo en ocho días, también porque el técnico no termina de dar con la tecla. Desde que terminó el encuentro contra el Oviedo, el riojano ha insistido una y otra vez en la necesidad de controlar los partidos desde el centro del campo. Carcedo repitió alineación tres jornadas seguidas, en las victorias ante Ponferradina y Sporting y frente al Mirandés, pero la floja actuación en Anduva le hizo volver a darle una vuelta de tuerca a su once. Enfrente estará un Racing de Santander que ha regresado a la Segunda División después de un par de años de ausencia. Al equipo de Fernández Romo le costó entrar en la categoría y perdió los cuatro primeros partidos, pero después ha sumado 8 de los últimos 15 puntos, acumula 180 minutos sin encajar un gol y viene de ganar en el campo del Levante. Todavía no han cantado victoria en El Sardinero, ni siquiera han cantado gol en casa. Ganar hoy al Real Zaragoza les sacaría de los puestos de descenso. El técnico local también tendrá que hacer cambios en su once, en este caso obligado por las bajas. Tiene lesionados a Unai, Mantilla, Cedric y Sekov y sancionados a Juergen, expulsado con roja directa, y Aldasoro, por doble amarilla, en la última jornada. Tienza parece el relevo natural de Juergen en el centro del campo, mientras en el lateral derecho las bajas de Unai y Mantilla pueden darle la oportunidad a Dani Fernández, que ya entró en el último partido. Quien se ha hecho un hueco en el once por derecho propio es el exzaragocista Jorge Pombo.