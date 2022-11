Gueye, un gol en un año

Que el gol es lo más difícil de encontrar y lo más caro es una máxima del fútbol profesional de la que el Real Zaragoza puede dar buena fe. Porque, además, el club aragonés lleva unos cuantos mercados errando el tiro cada vez que sale al mercado en busca de ese tesoro tan preciado. Le ha vuelto a pasar este curso con el llamado a ser el fichaje de referencia en la parcela ofensiva, el senegalés Pape Makhtar Gueye. Con el Real Zaragoza todavía no se ha estrenado después de 280 minutos en 9 partidos, incluido el de la Copa. Pero es que su sequía se extiende más allá de la capital aragonesa: en 2022 solo ha marcado un gol. En abril y de penalti.

Para encontrar el último tanto anotado por el punta senegalés hay que remontarse casi un año natural, hasta el 18 de diciembre de 2021. Ese día marcó uno de los dos goles con los que el Oostende ganó en casa del Beerschot y, desde entonces, solo logró uno más en los siguientes trece partidos que disputó. El último data del pasado 2 de abril frente al RFC Seraing. Gueye logró el empate a dos para su equipo de penalti en el minuto 93.

Ese frenazo de Gueye contrasta con su notable primera vuelta en las filas del Oostende. En las primeras 13 jornadas de la Liga Jupiler, de julio a octubre, hizo nueve goles y solo se quedó sin marcar en cinco partidos. Anotó durante cuatro jornadas seguidas en las que su equipo no perdió, incluyendo un doblete en el 2-2 ante el Anderlecht. En la Copa solo jugó uno de los dos partidos que disputó su equipo y no marcó En total, hizo 12 goles en 32 partidos, uno cada 189 minutos.

En la temporada anterior fueron 13 goles en 32 partidos, incluyendo dos tantos en la Copa belga. Su promedio en Liga fue de un gol cada 201 minutos y, en total computando todos los partidos, una diana cada 184 minutos. El curso 2019-20 disputó la Segunda División francesa en las filas del Nancy. Allí anotó un total de 7 goles en 24 partidos, 5 en 20 de Liga, y en siete jornadas ni siquiera estuvo convocado. En Liga su promedio era un gol cada 255 minutos de juego. Su primera experiencia profesional fue la campaña 2018-19, en la que alternó el primer y el segundo equipo del Saint Etienne. Hizo 5 goles en 17 partidos con el filial y uno en la Ligue 1. Con el B su promedio fue de un tanto cada 298 minutos.

El pasado 31 de agosto, Gueye se convirtió en el ansiado ‘9’ que el Real Zaragoza había estado buscando todo el verano. Llegó cedido por el Oostende y, para cerrar su llegada, hizo falta el aval del Inter de Miami. Le costó entrar en la dinámica del equipo y no fue titular hasta la jornada 11, en el 2-1 ante el Villarreal B. En 7 de los 9 partidos en que ha participado, el equipo no ha marcado ningún gol. Su última oportunidad fue este domingo frente al Diocesano, día en el que estuvo especialmente desacertado y desubicado. La habilidad con los pies no es su fuerte pero sus 192 centímetros le convierten en un rematador aceptable de cabeza. En cualquier caso, tampoco está encontrando el camino del gol en Zaragoza.