Fran Escribá: “Nuestro margen de mejora es importante"

No se conforma Fran Escribá con la mejoría que ha vivido el Real Zaragoza, que no ha perdido con él en el banquillo y que ante el Ibiza, en el peor partido de los tres con el valenciano, logró su primer triunfo: "Tenemos un margen, más o menos amplio, pero importante, de mejora todavía. Quiero que seamos más difíciles defensivamente de lo que somos, pero es cierto que el equipo está generando más ocasiones. Mi obsesión sigue siendo todo, mejorar en defensa, en ataque, en la creación...", dijo antes del partido de este martes ante el Albacete, donde anticipó varios cambios por la inmediatez del choque tras ganar al Ibiza en una semana que acabará con el derbi el sábado: "Ojalá sea un punto de inflexión. En semanas de 9 puntos si sumas los 9 el salto es tremendo y más con la clasificación tan igualada".

Escribá asegura que la plantilla llega en buen estado al choque, aunque algunos futbolistas lleguen fatigados. “El equipo físicamente está bien. Suele ser normal que algún jugador arrastre un golpe o una molestia, pero nada importante. Van a seguir disponibles los que jugaron el otro día. Cristian Álvarez, Lasure e Iván, también van a seguir fuera, pero el resto están listos, aunque haya algún jugador con algún golpe, pero sin importancia”, analizó.

“Yo no he dicho que Álvaro Ratón fuera el titular como tal. Lo estoy poniendo, eso es evidente, pero no lo he dicho de él ni de ningún jugador"

Y es que el Real Zaragoza arrastrará con el derbi del próximo sábado ante la SD Huesca hasta tres choques en tan solo una semana. “No me planteo no hacer sustituciones. Aunque tuviera a todos perfectos, con solo 72 horas tiene que haber cambios sí o sí. Creo que el grupo está demostrando que están todos preparados, por lo que no me preocupa”, constató Escribá.

Ratón o Rebollo

El que resuena entre la afición es el nombre de Álvaro Ratón, que no está teniendo unas buenas actuaciones bajo palos tras la lesión de Cristián Álvarez y a quien La Romareda pone en duda cada choque. algo que se vio el sábado, aunque después Escribá le ratificó tras el encuentro, palabras que matizó este martes. “Yo no he dicho que Álvaro fuera el titular como tal. Lo estoy poniendo, eso es evidente, pero no lo he dicho de él ni de ningún jugador. Cambios habrá seguro y a lo mejor en todas las líneas”, dijo el entrenador zaragocista, aunque parece más probable que el gallego seguirá bajo palos cuando ya ha sido titular en todos los partidos con el nuevo entrenador y después de que en la segunda parte contra el Ibiza hiciera dos buenas intervenciones tras los pitos de la grada en la primera.

"Quiero que seamos más difíciles en defensa. No nos han generado más los rivales, porque hemos tirado muchas más veces a gol de las que nos han tirado. Esta es la línea a seguir"

No obstante, el técnico sabe que el equipo tiene mucho por pulir y localiza el foco tanto atrás como en ataque. "Quiero que seamos más difíciles en defensa. No nos han generado más los rivales, porque hemos tirado muchas más veces a gol de las que nos han tirado. Esta es la línea a seguir, aunque el otro día ante el Ibiza, a efectos de juego, fue con el que quedé menos satisfecho. Tuvimos mucha posesión que no produjo nada, aunque es cierto que generamos muchas ocasiones de gol, pese a que nos falte acierto en la finalización. Si hacemos cambios es porque el partido es muy importante y porque los once del otro día no están para noventa minutos", añadió.

El preparador zaragocista desea dejar la portería a cero, hecho que no consigue desde el encuentro ante el Tenerife, disputado en la jornada 13 a finales de octubre, todavía con Carcedo en el banquillo. “No me gusta obsesionarme con este tipo de estadísticas, porque cuando menos te lo esperas resulta que no encajas. Sí que es cierto que un categoría como la nuestra los equipos que encajan poco alcanzan siempre sus objetivos”, puntualizó.

“Ofensivamente, el Albacete tiene mucha capacidad. Queremos minimizar eso, porque son peligrosos. Obviamente cambiarán jugadores del sábado a este martes, pero somos dos equipos reconocibles"

Por otro lado, Escriba sabe dónde y cómo hacer daño al Albacete, además de las virtudes del rival al que se enfrentan este martes a las 21.00 horas, al que califica de muy hábil a la hora de atacar. “Ofensivamente tienen mucha capacidad. Queremos minimizar eso, porque son peligrosos. Hemos estado viendo los cambios que hacen cuando tienen partidos muy seguidos y obviamente cambiarán jugadores del sábado a este martes. Somos dos equipos reconocibles. Ellos saben a lo que se van a encontrar y nosotros sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Tienen claro sus conceptos y juegan con muchas alternativas”, ha espetado el míster.

La estrategia y Gueye

Los goles por medio de la estrategia eran una faceta que debía pulir el Zaragoza, que desde la llegada de Escribá ya ha logrado marcar a balón parado ante el Málaga, Burgos y el Ibiza, aunque en este último caso después de una jugada tras un córner. Además, los centros cuando se encuentra Gueye en el campo podrían ser una de las maneras de ampliar el número de ocasiones y así lo admitió el entrenador. "Tienes jugadores dentro del campo, como Bermejo y Eugeni a pierna cambiada, que a lo mejor no son ese tipo de futbolistas para sacar centros. Era más función de Gámez o Nieto, que ya llevaban fatiga y no estaban llegando tanto. Curiosamente los goles en el último choque vienen de centros laterales, uno de Eugeni y el otro en una segunda jugada tras un balón parado. Es cierto que cuando tenemos a Pape en el campo no es que no haga falta jugar a otra cosa, pero sí que tenemos otras alternativas”, finalizó el técnico.