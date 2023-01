Lasure será el primero en salir

La 'Operación salida' en el Zaragoza, que puede afectar a no menos de 5 jugadores, va a tener la primera muestra en Dani Lasure, que está a punto de firmar la rescisión de su contrato, que acaba en junio próximo. El lateral de la cantera, de 28 años, si todo transcurre con normalidad firmará este martes esa rescisión cobrando la correspondiente indemnización y se marchará libre. En todo caso, se trata de un acuerdo para su salida y no de un despido. La Ponferradina, como sustituto de Jordan Lukaku, y el Andorra manejan su nombre y el jugador quiere apurar sus opciones en Segunda. Si no, buscará acomodo en Primera RFEF o en el extranjero.

La Ponferradina se interesa por Lasure Lasure, con la competencia en el costado zurdo de la zaga de Gabi Fuentes y Nieto, solo ha tenido 19 minutos en lo que va de Liga, los que le dio Carcedo ante el Tenerife. Con Escribá no ha llegado a disputar ni un minuto y en las últimas semanas ha arrastrado molestias en un tobillo que le han hecho ejercitarse al margen, aunque su salida estaba más que clara tanto por el Zaragoza como con el jugador, que decidió quedarse en verano y no aceptar una oferta para renovar y salir cedido. Ahora, 'Lasu' tenía claro desde hace semanas que debía marcharse para buscar las oportunidades que no se le dan aquí El Zaragoza necesita aligerar espacio en la plantilla porque con el fichaje de Tomás Alarcón tiene todas las fichas cubiertas. Junto a Lasure, James Igbekeme, de regreso del Columbus, Petrovic y Jairo Quinteros tienen vía abierta y segura para su salida, mientras que el club no vería con malos ojos la despedida de Vigaray, que no es sencilla tras haber jugado muy poco, en un partido en Albacete, por su lesión en las dos últimas temporadas. Con Manu Molina y Ratón no se ha hablado de que deban salir, pero su deseo es seguir en la plantilla. Lasure rechaza renovar un año más para salir cedido Lasure renovó el pasado 25 de enero hasta 2023 y el club tuvo un buen comportamiento con el defensa, que superó un cáncer testicular y fue inscrito en el pasado mercado de invierno. Sin embargo y pese a su plena recuperación, apenas tuvo minutos en la recta final de la campaña pasada, solo en el tramo final del curso, saliendo desde el banquillo ante el Lugo y el Sanse en las dos últimas jornadas. El lateral se integró de forma paulatina en la dinámica de grupo desde el 22 de octubre de 2021, ya que terminó el proceso de quimioterapia a mediados de junio de ese año, tras tres tandas de goteros que tuvo que realizar entre abril y mayo, y en julio, en la pretemporada, empezó trabajando en el gimnasio primero y sobre el césped de forma individual después. Lasure fue operado el 18 de marzo de 2021 de un tumor, «localizado y sin extensión ganglionar evidente», que se le extirpó. El futbolista, que se encontraba cedido en el Leganés en esa temporada 20-21, estuvo casi año y medio sin jugar hasta que JIM le dio minutos. El zaragozano llegó a la cantera en infantiles. Al finalizar la 17-18, el Eibar llegó a ofrecer 1,7 millones por su fichaje (hasta 2,2 con objetivos), propuesta que el Zaragoza rechazó. Después, su protagonismo en el equipo se fue reduciendo y fue cedido al Tenerife y al Leganés.