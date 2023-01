Vada se resiente de su lesión y apunta a baja

El argentino Valentín Vada se perdió el último partido de 2022 en Butarque por unas molestias en el aductor, una distensión en principio, y este lunes regresó al trabajo tras ejercitarse al margen la semana pasada al volver de las vacaciones de Navidad. Sin embargo, en la sesión del martes acabó con molestias en la zona y este miércoles en La Romareda no se ha ejercitado, ha saltado al césped en zapatillas, y desde el club se ha asegurado que ha sido por un tratamiento conservador al venir de una lesión y que el jugador no se encontraba con las mejores sensaciones en la zona.

Ahora los servicios médicos valorarán si hacer de nuevo pruebas para ver si ha habido una recaída en la zona, lo que le haría perderse algún partido más además del del domingo ante el Mirandés en casa. En todo caso, ante el equipo burgalés apunta a baja aunque solo sea por medida de precaución. En la sesión en La Romareda solo se ha vestido de corto y después la ha visto en compañía de Raúl Sanllehí, director general, para bajar de nuevo al césped a la hora del reparto de balones y firmas a los aficionados que han presenciado la sesión.

Bermejo y Zapater no han estado en la sesión a puertas abiertas en La Romareda por sus respectivas dolencias, sino que han estado en la Ciudad Deportiva. El centrocampista ejeano no se ejercito ya el martes por unas molestias lumbares que no son la primera vez que las sufre, sobre todo a la vuelta de un periodo vacacional y tras los primeros entrenamientos, por lo que su trabajo al margen es solo por precaución. Lo previsible es que este jueves ya entrene con el grupo y pueda estar a disposición del entrenador ante el Mirandés.

Bermejo, objetivo Villarreal B

Mientras, Bermejo sigue al margen por la lesión muscular en el aductor izquierdo que sufrió en la primera parte ante el Leganés. Lo previsto en su caso es que la próxima semana empiece con el grupo con el objetivo de estar ante el Villarreal B, aunque llegará muy justo y habrá que ver sus sensaciones a lo largo de esos días. Lasure, por su parte, ha estado en la Ciudad Deportiva, aunque el canterano está a punto de firmar la rescisión de su contrato. Para el partido ante el Mirandés en La Romareda es baja por sanción Francés y vuelven Iván Azón y Cristian tras sus lesiones en el bíceps femoral y en el codo respectivamente en los últimos dos meses de 2022.