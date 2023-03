Santi Denia da este viernes al mediodía (12.00 horas) su primera lista de convocados de la sub-21 para los amistosos ante Suiza el viernes 24 y frente a Francia el 28. Son las últimas pruebas antes del Europeo de Georgia y Rumanía que se disputa a finales de junio y estarán muy pendientes Francés, sobre todo, y en menor medida Francho, ya que las posibilidades del centrocampista, en una posición muy cotizada en la Rojita, son muy escasas. Si van citados no estarán ante el Albacete.

Francés fue clave en la clasificación de España para ese Europeo, siendo titular en 8 de 10 partidos, aunque en las dos últimas citaciones con Luis de la Fuente no fue, la de septiembre por lesión y la de noviembre por decisión técnica. El defensa, que recuperó el sitio en el once ante el Leganés, tiene un protagonismo discontinuo con Escribá. Otros centrales como Arnau (Basilea) o Chust (Cádiz) están lesionados y Pacheco (Real Sociedad) acaba de recuperarse, pero es probable que bajen de la absoluta Eric García y Guillamón, a los que Luis Enrique llevó al Mundial. Así, su citación no está fácil.

La primera de De la Fuente

Además, este viernes Luis de la Fuente se estrenará en la absoluta con la lista de convocados para los dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024, ante Noruega el 25 de marzo en Málaga y visitará a Escocia el 28.