El Real Zaragoza necesita aligerar la nómina de futbolistas de la primera plantilla, ahora mismo 23 con el inminente anuncio d ela llegada de Sinan Bakis, y una salida obligada por el espacio salarial que ocupa es la de Sabin Merino. El delantero ya sabe desde hace semanas que, tras su regreso del Atlético San Luis mexicano, su adiós es obligado y ahora mismo se le abren tres vías al punta, que tiene sobre la mesa las posibilidades del Amorebieta, recién ascendido a Segunda, del Mirandés, la que más seduxce al futbolista a priori, y la posibilidad de seguir en el extranjero, en el Wisla Cracovia polaco, que fue destino hasta hace poco de James Igbekeme y que ahora lo ha sido para Ratón.

El atacante vasco llegó en enero de 2022, en el último día del mercado, como una apuesta de Torrecilla para el ataque, pero no vio puerta en las 16 jornadas que disputó en esa recta final de temporada, trece de ellas de titular. Las sinergias le abrieron la opción de jugar en el San Luis Mexicano, franquicia del Atlético, pero su experiencia en México no fue positiva, con 23 partidos entre el Apertura y el Clausura y los playoffs, pero solo dos de titular y dos dianas. Con dos años de contrato todavía, la rescisión es imposible y se buscará otra cesión.

Merino prioriza seguir en España tras su experiencia en México, pero no ve con malos ojos la opción del Wisla llegado el caso, un equipo con muchos jugadores españoles y con el director deportivo, Kiko Ramírez, que también lo es. Eso si, las posibilidades económicas de este club no son demasiadas y el Wisla milita en la I Liga, la Segunda polaca. El Zaragoza sabe que ninguna de esas tres vías va a asumir el elevado salario del ariete, que ronda el medio millón de euros, pero quiere ahorrarse la mayor cantidad de ficha posible. Con todo, la salida no es inminente, aunque sí parece que entre las despedidas del Zaragoza la de Sabin es la que puede tener un desenlace más imediato.

El resto de salidas

El Zaragoza tiene claro que no se va a poner nervioso con las salidas a principios de julio (otra cosa es que llegue mediados de agosto y sigan ahí) y ya ha cerrado las de Ángel López o Jairo Quinteros, mientras que le restan las de James Igbekeme, Eugeni y Manu Molina, además de las cesiones de Baselga y Carbonell. Con los tres primeros, a los que le queda un año de contrato, la idea es una rescisión, pero con el pensamientpo de hacerlo cuando los jugadores tengan ya ofertas concretas sobre la mesa. Si tienen que viajar al stage de Pinatar, lo harán, aunque no es la idea.

En el caso de Eugeni, el catalán ve clara la necesidad de una salida y no tiene constancia oficial del interés del Albacete, aunque sería una vía que le gustaría sin duda, porque vivió un gran año allí en la 18-19 y la apuesta de Rubén Albés le va como anilo al dedo a su fútbol. James rescindirá, aunque de momento no tiene ofertas en firme y con Manu Molina, que pudo irse en enero al Tenerife, también se buscará la misma solución a la espera de que tenga propuestas sobre la mesa.

La renovación de Baselga

Carbonell, por su parte, saldrá cedido, ya que tiene contrato hasta 2026, con el Teruel de nuevo como posibilidad tras su ascenso a Primera RFEF, y Baselga ya tiene la propuesta de renovación sobre la mesa, por la que pasaría a firmar hasta 2025, un año más del que tiene ahora. Su salida se decidirá bien entrada la pretemporada y tiene varias opciones en Primera RFEF, Nástic y Cultural entre ellas, aunque hay varias más, además de alguna en el extranjero. Sus 12 goles en el Calahorra le avalan y Escribá lo quiere ver con atención en este primer tramo de la pretemporada para dar salida, o no, al canterano.