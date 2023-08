En la noche de las sonrisas en la Romareda, hasta seis caras nuevas han debutado este sábado en LaLiga Hypermotion con la camiseta del Real Zaragoza, con la que también ha redebutado Víctor Mollejo. Marc Aguado, Toni Moya, Maikel Mesa y Sinan Bakis se estrenaban como blanquillos desde el inicio, firmando varios de ellos una actuación que ha convencido al respetable que ha acudido en la calurosa tarde de este sábado a la Romareda.

Uno de ellos se ha dedicado a hacer lo que mejor se le viene dando desde que viste el escudo del león: marcar goles. Maikel Mesa ha visto portería en el arranque de la segunda mitad, con un disparo colocado a la esquina inferior izquierda del arco de Iker Álvarez, villano durante gran parte del encuentro para los futbolistas del Zaragoza e incapaz de pensar en alcanzar el chut. Mesa ha ido de menos a más, encontrando poco a poco el balón y mostrando una soltura del que conoce bien esta categoría llamada Segunda División tras su tanto. El que fuese pichichi en la pretemporada de los de Fran Escribá ha repetido suerte en el primero, aunque seguro que no último, encuentro de Liga en el que logra marcar con su nuevo club.

Sinan Bakis erró dos ocasiones claras, pero Escribá le brindó confianza y la afición le ovacionó al salir

De cualquier modo, si alguien ha acaparado este sábado la atención del público y ha terminado ovacionado por el mismo, ese es Marc Aguado. El mediocentro ha cuajado una actuación soberbia, sirviendo de escudero al sereno Toni Moya, asociándose con los suyos como si no fuese su primer encuentro de Liga con el Real Zaragoza y, más notoriamente, siendo un auténtico perro de presa a la hora de robar y distribuir el cuero. No es ninguna sorpresa que el erasmus realizado en Andorra ha hecho de Marc Aguado un futbolista con mayúsculas y su temporada, al igual que la del equipo, no genera sino ilusión por lo demostrado en el encuentro ante el Villarreal B.

De Andorra también llegó en el mercado estival un tipo que este viernes no ha podido aportar aquello para lo que se le ha traído a la capital aragonesa: los goles. Sinan Bakis, autor de doce de ellos la pasada campaña en el principado, ha contado con dos ocasiones muy claras para comenzar a hinchar sus cifras de cara a portería como blanquillo, pero se ha encontrado en ambas situaciones con el meta visitante. Especialmente flagrante ha sido su segundo fallo, un mano a mano con Iker Álvarez en la primera mitad tras un robo del siempre atento Moya en el que el turco no ha podido ajustar su disparo. Eso sí, Escribá le ha brindado confianza y lo ha mantenido en el campo hasta el minuto 85, cuando la afición le ha brindado una balsámica ovación junto a su compañero, el goleador Maikel Mesa, demostrándole su fe a quien debe ser la referencia goleadora este curso.

Maikel Mesa marcó, demostró carácter y pudo irse con una cantidad mayor de goles en su haber

Y el referente en el centro del campo, junto al omnipresente Aguado, ha resultado ser Toni Moya. Al heredero del ‘21’ no le ha pesado la camiseta y ha sabido contemporizar cada jugada, dejando la sensación que dan aquellos futbolistas que saben qué deben hacer con el cuero una vez se les entrega. Suya ha sido la capacidad de anticiparse al fallo en la salida de balón del defensa del filial groguet que terminaba en la clarísima ocasión de Bakis, a quien Moya había entregado el balón con un gesto técnico rápido y sublime.

Ha habido tiempo, igualmente, para ver en acción de blanco y azul a Germán Valera, que se sumaba a la fiesta junto a Sergi Enrich. El murciano ha roto el encuentro en los instantes finales gracias a su calidad y su velocidad y ha entregado un balón en bandeja a Bermejo que bien podría haber supuesto el 3-0. Enrich, por su parte, ha tenido un debut más discreto que el de sus compañeros en la noche de los estrenos, del gol de Mesa y de Marc Aguado.