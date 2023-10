«Estoy seguro de que lo va a hacer muy bien». Fran Escribá, en la previa del partido, dejó clara su plena confianza en Gaetan Poussin, al que llenó de elogios y que por la baja de Cristian Álvarez estrenó titularidad en el Real Zaragoza en La Romareda tras jugar en el tramo final en Andorra, en los 10 últimos minutos. No tuvo el mejor debut ante su gente el francés, sin una intervención de mérito, y Escribá admitió tras el choque que "no estuvo afortunado". Apareció en la foto de los dos goles del Alcorcón, que necesitó lo justo, y menos, porque el Zaragoza le regaló las oportunidades, para marcar dos dianas, cuando hasta el momento el equipo, con Cristian, había dejado su portería a cero en 4 ocasiones y no había encajado nunca más de un tanto.

La santa paciencia con el VAR y la paciencia que pidió Jorge Mas No había ni siquiera rondado el área el Alcorcón, muy dominado en la primera media hora por el Zaragoza, que acumuló posesión y ocasiones, cuando Poussin le dio un balón a Jaume Grau, que lo recibió de espaldas. El valenciano se equivocó al querer controlar y no soltar rápido el balón con destino a Jair, lo que propició el robo de Juanma y su zapatazo inapelable ante el portero galo, que tuvo la responsabilidad compartida, aunque menor que la de Grau, en un tanto que en el 37 supuso un antes y un después del Zaragoza, que salió noqueado de esa acción y ya no se levantó en todo el encuentro, ni en el tramo final de la primera parte ni en el segundo acto, donde Poussin vivió una noche plácida hasta que repitió en la foto en el segundo, el que cerró el pleito. Grave error en el segundo Con Marc Aguado de improvisado central tras los últimos cambios de Escribá buscando el empate, el portero francés se acercó a la zona del canterano en lugar de alejarse para la cesión y el pase al meta, mal con el balón en los pies, acabó por ser muy cercano para que la presión de Álvaro Bustos tras el toque de Poussin pudiera ser efectiva. Llegó antes el mediapunta del Alcorcón, salido al campo en el segundo acto y fresco para ese menester, y el meta le golpeó en la pierna, una acción que habría acabado en penalti, pero no fue necesario, porque el balón le llegó a Yan Eteki para marcar a puerta vacía mientras ni Jair ni Jacobo podían hacerse con ese esférico. Todavía tuvo un manotazo en el área desde el suelo Poussin, con una salida a destiempo con el partido ya loco, para aumentar ese primer mal día en el Municipal, donde la sombra de Cristian, indiscutible desde 2017 y que siempre dejó en un segundo plano a Ratón, se hizo alargada para el galo, que llegó en verano como apuesta de Cordero después de que se cayeran algunas, sobre todo la de Rubén Yáñez, que puso rumbo al Sporting porque vio que esa capacidad y la fe de la afición en el arquero argentino le podían pesar demasiado. La alternativa de Cordero Poussin venía de jugar mucho en la temporada pasada, con hasta 36 partidos de la Ligue 2, una vez que Costil había abandonado el Girondins el verano anterior. Arriesgó en dar el sí a Juan Carlos Cordero, que confió en la agilidad y el dominio del área del arquero, uno de los que en su día más proyección tuvieron en Francia y que con 24 años le queda mucha carrera por hacer y tres temporadas por delante en su contrato zaragocista. La rotura muscular de Cristian Álvarez es leve y podría llegar ante el Eibar (muy difícilmente lo hará en Gijón), por lo que el portero galo va a tener alguna ocasión más muy pronto para cambiar el mal sabor de boca de su estreno de titular en La Romareda. La confianza, tanto de Fran Escribá como del director deportivo, en sus posibilidades es absoluta, pero es indudable que no ha entrado con el mejor pie en el Municipal.