José Ignacio Bueno Grimal, exárbitro aragonés de Primera División, califica de “error humano” la decisión de López Toca de no señalar penalti y expulsión cuando el jugador del Amorebieta Félix evitó con su brazo izquierdo el gol de Toni Moya en Lezama. Para él, de hecho, la acción tampoco merecía la pena máxima en el momento, aunque las repeticiones posteriores dictaron sentencia. “Yo, en el campo, tampoco habría pitado penalti, pero después de verlo varias veces te das cuenta de que, efectivamente, es penalti y expulsión. Es un error humano de López Toca que yo también habría cometido”, admite Bueno Grimal, que tiene claro que la responsabilidad se desplaza a la sala VOR. “No entiendo por qué desde el VAR no se llama al colegiado para que acuda a revisar la acción. En la sala VOR se disponen de las imágenes suficientes para ver bien la jugada. Porque el árbitro considera, como lo hice yo, que el defensa tiene la mano pegada al cuerpo, pero el error es del VAR porque en la repetición se ve que el brazo está estirado”.

En todo caso, el excolegiado reclama que ese fallo se una a los que puedan haber cometido los jugadores. Porque, en su opinión, el resultado final no solo depende de ese error arbitral. “Es un fallo, como el que pudo haber cometido algún defensa o el portero. El árbitro tiene que tomar decisiones en el momento y yo me pongo en su lugar y seguramente habría decidido lo mismo que él, aunque otra cosa es lo que deparan luego las imágenes y esa herramienta que ha de ser de tanta ayuda en esta ocasión no lo fue”.

Por eso, Bueno Grimal apuesta por “darle una vuelta” al VAR y que este deje de estar en manos de árbitros en activo “para evitar suspicacias”. En su opinión, en la sala VOR deberían estar “colegiados retirados”.