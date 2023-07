El centrocampista gerundense de la Sociedad Deportiva Huesca, Óscar Sielva, ha comparecido este lunes por primera vez como jugador en propiedad del club tras la cuarta sesión de entrenamiento del equipo azulgrana en Benasque. «Estamos insistiendo mucho el aspecto ofensivo en estos días. Estamos muy metidos y enchufados, escuchando al míster. La gente ha venido muy bien, tanto los del año pasado como los jugadores del B y la gente nueva», ha indicado.

«La implicación no cambia, pero sí invita a que demos más en el día a día. Dar todo lo que tienes, porque el club ha hecho un esfuerzo y quieres devolvérselo y demostrar que no se han equivocado», ha explicado Sielva en relación a sus exigencias como jugador en propiedad del club. «El año pasado fue una temporada con altibajos. Pasé de jugar más a no participar un par de semanas. Quiero poder tener esa mayor continuidad, y eso se consigue con el trabajo del día a día», ha dicho el catalán.