A tres días de que se produzca la vista que definirá el futuro de Daniel Sancho, que deberá decidir si se declara o no culpable del asesinato de Edwin Arrieta para intentar evitar la pena de muerte, los tres despachos de abogados que están representando a la familia de la víctima en Colombia, España y Tailandia han comparecido este viernes en una rueda de prensa en Madrid.

En ella, han explicado que ni Daniel ni nadie de la familia Sancho ha pedido perdón aún a los Arrieta por lo sucedido, algo que, según aseguran sus abogados, podría endurecer la postura de la acusación. Eso sí, en ningún caso la familia del colombiano pedirá la pena capital para Daniel Sancho.

"Para ellos la vida la da y la quita dios, así que no es su voluntad. La familia Arrieta es una familia con convicciones cristianas y humanas muy sólidas, y, en principio, no se opondrían a que Daniel cumpliese su condena en España por el bien de su familia. Creen que es el hijo el que ha cometido el delito, no ellos", ha explicado Juan González Ospina, abogado de los Arrieta en España, que ha informado de que la familia estará personada en la vista del lunes junto a la Fiscalía.

Sin embargo, el letrado también ha asegurado que esa predisposición está ligada a que el joven o su familia muestren arrepentimiento por lo sucedido. "Aún no hemos escuchado que hayan pedido perdón, el padre de Edwin se ha mostrado completamente afligido por ello y no le entra en la cabeza cómo de padre a padre no ha existido esa empatía. Si no existe ese perdón ni voluntad de resarcimiento, la voluntad de la familia será que cumpla la pena en Tailandia. Nosotros nos personaríamos si se llega a ese punto".

Recientemente, el cocinero español, acusado de la muerte y descuartizamiento del colombiano el pasado 2 de agosto, solicitó, durante una vista en el tribunal de Samui, que se le facilitara un intérprete del tailandés al español, lo que hizo que se aplazara el proceso hasta el próximo lunes 13 de noviembre.

La Fiscalía presentó la víspera de esa petición su informe ante el tribunal, en el que acusa a Daniel Sancho de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena.

Cadena perpetua o pena de muerte

De cara a la vista del próximo lunes, la defensa de Daniel Sancho deberá decidir si el joven de 29 años e hijo del actor Rodolfo Sancho se declara culpable del asesinato y las condiciones en las que lo hace, pues las últimas informaciones que rodean el caso apuntan a que podría argumentar que fue en defensa propia para evitar una violación. La fiscalía tailandesa, sin embargo, apuesta por la hipótesis de la premeditación.

Si Sancho decide declararse culpable, explican los abogados de Arrieta, la pena podría reducirse y el proceso legal se acortaría, por lo que no se llegaría a un eventual juicio que podría celebrarse en marzo del año que viene. Si no, el asunto podría alargarse en los tribunales durante años.

"Si se demuestra que hubo premeditación y violencia es muy factible la pena de muerte. Aún en el caso de que se le sentenciase a cadena perpetua, que podría darse, no es una noticia que sea tampoco precisamente buena para él, pues el de Tailandia es uno de los sistemas penitenciarios más duros del mundo", han apuntado desde el despacho de abogados tailandés que representa a la acusación.

Para que Daniel Sancho pueda llegar a cumplir su eventual condena en España, si es que no decretan para él la pena de muerte, se tienen que dar ciertos factores, según ha explicado Julien Iwanicki, letrado de la acusación en Tailandia. "Podría pedir el perdón del rey, pero es algo que tomaría tiempo y muy improbable. Tailandia no tiene muchos mecanismos para poder cumplir sus condenas en otros países como España o Colombia, por lo que dependerá de las administraciones públicas y de su interés por llevarle a España".

En el caso de que haya juicio, Ospina afirma que quieren que "los padres de Arrieta puedan declarar". Y, con respecto a una eventual indemnización económica, ha asegurado que "la familia no busca un pago más allá del que considere la ley, pero es muy difícil de cuantificar cuando pierdes a un ser querido. En el señor Sancho no parece que haya voluntad de pedir perdón y resarcimiento económico. Son conscientes de que no va a llegar".