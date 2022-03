Con la llegada de la primavera vuelven las mediciones de polen y los consejos para evitar estornudar a todas las horas, el enrojecimiento de los ojos, el picor extremo de nariz y ojos o incluso que no podamos ni respirar. Para los alérgicos empieza la peor época del año con la subida de las temperaturas y la floración.

Ahora bien, hay alergias que no entienden de estaciones y que están todo el año. Y lo peor de todo es que algunas son evitables, pero otras muchas no. Por ejemplo, si descubres que eres alérgico a un fruto seco, bastará con no tomarlo para no sentir malestar.

Pero eso no se puede aplicar al polvo, por ejemplo. Esta alergia es de las más comunes y es especialmente molesta, porque en los hogares da la sensación de que lo quitas y de que aparece en segundos casi por arte de magia. Se va posando poco a poco o rápidamente y puede ocasionar muchos problemas a las personas alérgicas.

Hay que ser francos y reconocer que jamás vas a poder eliminar al 100% de casa, pero si eres alérgico, estos consejos te vendrán de lujo. Y si odias el polvo aunque no lo seas, también, porque harás que sea más fácil de limpiar.

Los consejos