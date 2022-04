Es verdad que el verano es una época ideal por el buen tiempo, para hacer planes y para lucir ropa, ya que en invierno el abrigo se nos come gran parte del vestuario. Ahora bien, tan cierto es eso como que el sudor comienza a hacer acto de presencia.

Más allá de lo meramente estético, ya que las manchas de sudor, especialmente en las axilas, no son nada agradables, también es una sensación muy incómoda. Y también hay que contar que puede dar al traste con nuestras prendas, especialmente las camisetas y las camisas que no transpiran.

Aparte de la mancha húmeda, también se pueden generar unos surcos. Y si nos pasamos con el desodorante o lo limpiamos bien la prenda, se acartona la ropa. Pero eso tiene solución siempre y cuando sepas cómo.

Lávala cuanto antes

Es el primer consejo, aunque es cierto que no siempre es posible, porque estamos fuera de casa, porque no nos merece la pena poner la lavadora con el gasto que supone para una sola prenda o por el motivo que sea. Es el consejo más básico y más efectivo, porque propicia que la mancha no se adhiera a la ropa.

Agua oxigenada

Si quieres actuar cuanto antes sin poner la lavadora no hay nada como emplear agua oxigenada, aunque no la uses pura y sin más. Primero debes diluirla en agua y echar una cantidad en la zona más afectada, que casi seguro serán las axilas. Frota y deja secar.

Limón

Uno de los ases de la limpieza y productos que más poder limpiador tiene no podía faltar en la lista. Solo debes coger limón y exprimirlo para hacer zumo. Por lo demás, son los mismos pasos que con el agua oxigenada, es decir, aplicar (si quieres, incluso sin diluir en agua) y aplicar por la zona más afectada.