Sobre todo si tienes mascotas en casa este artículo te interesa especialmente. A todos se nos caen pelos, por el propio desgaste, algo que es lo más normal del mundo. Pero en el caso de aquellas personas que tienen perros y gatos el tema de los pelos es muy delicado.

El problema es que no son fáciles de quitar, ya que se pegan a ropa y no hay manera de que se vayan, ni metiendo las prendas en la lavadora. Aunque es un electrodoméstico capaz de quitar muchas manchas, no puede con los pelos.

Hay muchos métodos que se pueden usar para que los pelos se vayan de la ropa. Uno de los más populares y que ya te contamos es el de meter una esponja en el tambor y otro son unas bolas que prometen capturar cada uno de ellos. Sin embargo, para probar su eficacia, la Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto en práctica todos y cada uno para ver cuáles funcionan bien, regular o mal.

Los que no funcionan nada

Hay varias fórmulas que, aunque se vendan como milagrosas, para la OCU #NoCuelan. "También hemos probado distintos tipos de bolas atrapapelos que puedes encontrar en el mercado. Estos artilugios prometen recoger los pelos adheridos a tus prendas sin más que meterlos en el tambor junto con la ropa, pero eso #Nocuela. Hemos comprado cuatro tipos de atrapapelos, con precios que rondan los 10 o 12 euros las 4 unidades, y se las hemos entregado a varias personas que conviven con perros y gatos para que los usen y nos cuenten su experiencia", comenta la OCU.

Las bolas de plástico o de silicona no funcionan, de hecho "no notaron ninguna diferencia". Las bolas de velcro pueden fastidiar tejidos al engancharse y "las prendas salen con el mismo aspecto". Y hay otro de silicona con forma de huella que tampoco, lo mismo que una bolsa de malla.

Lo que sí que funciona, pero a medias

Bien, pero no del todo bien. Se trata del uso de materiales porosos, en concreto de una esponja, un disco desmaquillante de tela y reutilizable (que no los de algodón) y una pieza de gomaespuma. En resumen, "estos tres métodos ayudan a retirar los pelos, pero ninguno lo consigue por completo". Y de esos tres, el menos eficaz fue la esponja.

Lo mejor

"Lo mejor para quitar los pelos de la ropa es pasar un rodillo quitapelusas antes de lavar. Se trata de un cilindro de material pegajoso unido a un mango. Es muy barato, cuesta menos de 5 euros, y fácil de encontrar en supermercados, droguerías y bazares. Al pasarlo por la prenda, los pelos de tu animal se pegan al rodillo, dejando la tela limpia. Cada cierto tiempo, hay que cambiar ese rodillo adhesivo por otro. Se puede conseguir un efecto parecido simplemente enrollando una tira de papel adhesivo en la mano y pasándola por la ropa", dice la OCU, aunque también reconoce que requiere un esfuerzo extra.