Juan Roig, dueño de Mercadona, ha conseguido que sus supermercados sean los más visitados de España, según datos de Kantar Media, que revelan que acumulan más del 25% de los clientes. Carrefour se encuentra en segunda posición y cuenta un tercio de los clientes.

Mercadona se ha convertido en el supermercado de referencia para millones de personas. Las novedades constantes y los productos de calidad que pueden encontrarse en sus estanterías son algunas de las razones. Sin embargo, la cadena utiliza una estrategia con la que consigue que gastes más dinero cada vez que vas a hacer la compra.

Pese a que Mercadona ha subido los precios de sus productos debido a la inflación de los últimos meses, sigue manteniendo el liderazgo en cuanto a cuota de clientes se refiere. Esto lo ha conseguido gracias a una serie de trucos que han sido revelados recientemente y que son propios de la cadena.

El primer pasillo es para las frutas y las verduras

En la mayoría de supermercados, las frutas y las verduras se sitúan al final. Sin embargo, Mercadona ha querido romper con esta tradición y siempre sitúa estos pasillos al principio, de modo que sea lo primero que veamos cuando visitamos alguna de sus tiendas.

Esto puede parecer algo absurdo, ya que son productos frescos que normalmente se compran al final para que no empeore su estado. Pero hay una explicación. Mercadona pretende dar así una sensación de frescura. Y parece que les funciona.

La marca Hacendado

Puede parecer absurdo, pero la marca Hacendado es todo un éxito, ya que acumula un 40% de las ventas de los supermercados de Mercadona. Además, no dan demasiadas opciones al cliente. Por ejemplo, solamente ofrecen su refresco de Cola y Coca-Cola. De esta forma, el cliente tiene que decantarse por una de estas dos opciones, siendo el de la marca Hacendado mucho más barata.

La marca Hacendado la cuidan mucho. Siempre verás que sus productos se encuentran en los espacios más destacados. De este modo, casi siempre los verás en la balda central de los lineales, la que está a la altura de los ojos.

Los productos básicos, al final

Hay productos básicos, como la leche, el pan o los huevos que no los verás fácilmente. Estos se encuentran al final, y quizás tengas que dar unas cuantas vueltas para encontrarlos.

Esto tiene una explicación. Al no encontrarlos en un primer momento, tendrás que recorrer gran parte de la tienda, viendo otros productos que puedan resultar de tu interés.

La sección más iluminada

Hay zonas con más luz y otras que tienen menos. Tampoco es algo casual. La sección que más iluminación tiene es la de perfumería y cosmética, ya que es donde se encuentran los productos más caros. La luz cálida permite iluminar las cremas, el maquillaje y los perfumes, que también se encuentran a la altura de los ojos.

La famosa canción de Mercadona

Seguro que te la sabes y la has cantado alguna vez. La canción de Mercadona identifica mucho a los clientes. Quizás no lo hayas notado, pero dependiendo de si quieren o no acelerar el ritmo de nuestras compras, la pondrán más o menos veces y a distintas velocidades.

Por ello, cuando la tienda está llena, la música será más rápida con el objetivo de acelerar las compras y que se vacié el supermercado. Si estamos solos con un puñado de personas, la música será lenta y tratará de que pasemos mucho más rato en la tienda. A esto se suman también las ofertas que se anuncian por megafonía.