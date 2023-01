La AEMET ha dicho basta. La Agencia Estatal de Meteorología se ha cansado, harta de que se le dé demasiado bombo a los métodos antiguos y, sobre todo, que se les dé una credibilidad que solo se basa en la pura casualidad. Seguramente, aunque sin mencionarle, sea en referencia a Jorge Rey, el joven que basa sus predicciones en la meteorología tradicional, concretamente con el método de las cabañuelas. Y también al resto de personas que predicen en tiempo a través de lo tradicional.

El ataque es bastante duro. Lo que quiere defender y hacer ver a la población general la AEMET es que la predicción del tiempo requiere de unos procesos científicos y técnicos que solo están al alcance de aquellos que utilizan la tecnología. "Nada tiene que ver con otros métodos, que pueden tener su arraigo e interés cultural, pero que carecen de base científica", dice la AEMET.

"Desde el paso de Filomena, las informaciones y titulares alarmistas han aumentado, además del uso de falsas predicciones basadas en pseudociencias. Vamos a hablar del riesgo que puede suponer para la población y las incertidumbres en predicción", comienza la Agencia, en clara referencia a que Jorge Rey predijo la borrasca de enero en base a las cabañuelas.

Dice la AEMET que "esta clase de noticias desprestigian a los meteorólogos y a los que se dedican a la información meteorológica", así como que "no hay tampoco registros de una predicción de Filomena basada en las cabañuelas, pero aún así siguen dando la historia por cierta".

Asegura que la única manera de estudiar la atmósfera "es a través de la ciencia", y reconoce que la propia atmósfera "es un sistema caótico". Es decir, un pequeño cambio, por mínimo que sea, puede cambiar por completo una predicción.

"Puede costar vidas"

La AEMET, más allá de su defensa, recuerda la importancia de una correcta predicción meteorológica y del lanzamiento serio de avisos ya que "una mala información meteorológica puede suponer el coste de vidas cuando hay fenómenos meteorológicos extremos si la población desconfía de los avisos y alertas".

Y para finalizar, el ataque final: "Métodos pseudocientíficos como las cabañuelas hacen uso de correlaciones del tipo “si hace sol en 6 de agosto, enero será soleado”, algo que está en contra de todo lo que hemos dicho anteriormente, ya que la atmósfera es un sistema caótico. Correlación no implica causalidad. Estos métodos pseudocientíficos dan predicciones muy vagas del tipo “en noviembre lloverá mucho” o “en enero habrá muchas nevadas”, algo que ya nos dice la climatología de cada región. Después de todo, es normal que en invierno haga frío y en verano calor".

En #AEMETdivulgacion hablamos del complejo proceso científico y técnico en que se basa el método de elaboración de la predicción moderna del tiempo. Nada tiene que ver con otros métodos, que pueden tener su arraigo e interés cultural, pero que carecen de base científica.🧵👇 — AEMET (@AEMET_Esp) 23 de enero de 2023

Y agrega: "Las predicciones siempre se hacen con umbrales, incertidumbres y se documentan, algo que no sucede con la famosa predicción de Filomena usando cabañuelas, que podría ser falsa porque no hay ningún registro de ella. El saber ancestral que resulta muy útil es el de los refranes, que nos da una idea de la climatología de un lugar, pero no de la meteorología. El año pasado, según el refrán, la Virgen de la Candelaria pronosticó el 2 de febrero un invierno largo, pero no fue así", recalca, antes de recordar que el famoso Día de la Marmota en Estados Unidos acierta un 50% de veces solo.