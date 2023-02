Seguramente jamás habrías pensado que se podía relacionar el horóscopo y Mercadona, pero sí. No solo lo ha hecho un usuario de Instagram, sino que aun encima ha conseguido que en pocos días se haga viral. De hecho, en estos momentos suma la publicación más de 17.000 me gustas en Instagram.

La mecánica del horóscopo es fácil y consiste en asociar un signo a un producto, pero por supuesto sin dejarlo al azar. Tiene su razón de ser. Y como no podía ser de otra manera ha generado cientos y cientos de comentarios tanto de gente encantada con su producto como de personas que no están de acuerdo.

Estos son los productos por signo:

Aries - Guacamole

Si no te hacen caso te pones mal en dos días, eres el alma de cualquier fiesta y no puedes faltar y o te aman o te odian, no hay punto medio.

Tauro - Toallitas húmedas wc

Cuando te conocen no pueden vivir sin ti. De apariencia dura pero en verdad todo lo contrario. Muy versátil, para todo tipo de usos y gustos.

Géminis - Pizzas pequeñas de jamón y queso

Doble pack como tu personalidad. Eres siempre la mejor elección digan lo que digan. Eres único como estas pizzas pequeñitas, 0 competencia.

Cáncer - Cereales rellenos de leche

La mejor creación de este mundo hecha producto. Cuando te conocen nunca jamás se olvidan de ti. Intenso como el atracón tras comerte medio paquete.

Leo - Jamón de bellota

De gustos caros. Cuando te prueban no pueden bajar el nivel. La elegancia hecha jamón, siempre llamas la atención.

Virgo - Sérum ácido hialurónico

Perfecto para skincares porque eres de rutinas. De apariencia sencilla, no llamas la atención. Nadie apuesta nunca por ti pero después eres el mejor valorado con diferencia.

Escorpio - Tarta de Ferrero Rocher

Ni tú sabes lo que tienes pero fascinas al resto. De sabor intenso como toda tu vida en sí. La tarta dura lo mismo que tus relaciones sentimentales, es decir, bastante poco.

Libra - Tomate frito artesano

Tienes un sabor inigualable, algo que atrapa. Intenso, todo muy natural... como tú. Dejas huella siempre, ya que si te ensucias con este tomate nunca se irán las manchas.

Sagitario - Chicles de menta

De carácter viajero, van a todos lados contigo. La intensidad de la menta a veces hace llorar, como tú. Te salva de situaciones comprometidas.

Capricornio - Aceitunas chupadedos

No dejas a nadie indiferente. Aceitunas para compartir siempre, como tu carácter. Eres la mejor compañía en cualquier situación.

Acuario - Tortilla de patata

Conocida mundial. Siempre está en la lista de la compra, líder en la vida. A veces eres un poco cansino y se olvidan de ti, pero no por mucho tiempo.

Piscis - Mascarilla reparadora

Todo el mundo acude a ti, eres el fiel salvador. Normalmente eres la única opción ante los desastres. No estás lo suficientemente valorado en esta sociedad.