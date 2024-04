Adiós a los platos: la solución de bambú de Ikea que causa furor en la nueva temporada

En el catálogo de Ikea puedes encontrar todos los objetos que necesitas para el día a día. Y lo menos que podemos decir es que hay varios de ellos unánimemente aclamados por su diseño.

Ikea lanza una ensaladera de bambú

Para deleite de los cocineros, Ikea no tiene reparos en poner a la venta productos a cual más útil en la cocina. Por supuesto, la empresa nunca se olvida de optar por un diseño elegante. Esto es especialmente cierto en el caso de la ensaladera de bambú BLANDA MATT, que ha conquistado a muchos consumidores. Es un producto que ha conquistado a los consumidores gracias a su atractivo estético.

Como explica Ikea: "Los cuencos y ensaladeras BLANDA están disponibles en madera, acero inoxidable o cristal, y en diferentes tamaños". Pero eso no es todo.

BLANDA afirma: "Se apilan para ahorrar espacio y son ideales para preparar o servir la comida". Por otro lado, la ensaladera de bambú ha llamado la atención de los clientes. Y con razón: es un material natural fácil de mantener, pero también muy sólido. Además, es una ensaladera que se presenta en diferentes tamaños. Así podrás elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

Consejos de mantenimiento

Ikea apunta: "Los modelos más pequeños pueden apilarse dentro de los más grandes para ahorrar espacio". Para erradicar todas las bacterias, la empresa también aconseja: "Limpie este producto antes de utilizarlo por primera vez".

Cuidar el producto es muy sencillo: basta con lavarlo a mano. Por otro lado, debe tener en cuenta que este producto nunca debe introducirse en un horno microondas. La ensaladera no es adecuada para este electrodoméstico. Además, Ikea aconseja no utilizar utensilios metálicos dentro de la ensaladera. Podrían rayar la superficie. En consecuencia, la vida útil de tu producto se verá reducida si no sigues los consejos de la marca sueca. Como hemos dicho, la encontrarás en varios tamaños.

En primer lugar, esta ensaladera viene en 12 cm. Su precio es de 6,99 euros. La versión de 20 cm cuesta 12,99 euros. El tamaño más grande, de 28 cm, cuesta 19,99 euros. Este producto de Ikea ha recibido 4,7 de 5 estrellas. Los clientes han comentado: "Bonita ensaladera, pesada, de buena calidad, se puede utilizar como panera...", "Bonita ensaladera de madera".

"Bonita ensaladera, pero pierde el color con cada lavado, aunque la vajilla está hecha a mano...", "Muy buen producto, ligero y resistente a la vez. El precio es un poco elevado, pero está muy bien acabado y es fácil de limpiar". O: "Ya tenía el modelo grande para las ensaladas. Los pequeños son estupendos para aperitivos y condimentos. Son un poco caras, pero aguantan bien el paso del tiempo".

Una cosa es segura, es un producto que ha conquistado a muchos clientes. Si tú también quieres comprar una, la ensaladera está disponible en la web de la marca. También puedes encontrarla en las tiendas Ikea.