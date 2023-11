La ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra ha llegado incluso antes de la confirmación pública de su relación. El noviazgo nunca fue oficializado por sus protagonistas -a pesar de que los pillaran juntos y revueltos muchas veces-, pero su ruptura, muy a pesar de sus fans, sí que ha sido confirmada por el colombiano este lunes. Los rumores de relación comenzaron a principios de año, después de que la cantante catalana pusiera fin a su noviazgo de cuatro años con el actor Miguel Bernardeau tras el estreno de su primera serie en común, 'La última'.

Pero para conocer la historia entre Aitana y Yatra hay que remontarse a 2018. La artista estaba concursando en 'Operación Triunfo 2017' y el colombiano fue uno de los invitados de una de las galas. Durante su actuación en el programa, el compositor ya mostró interés por la catalana en su interpretación de 'Sutra', cuando se acercó a ella para dedicarle unos versos del tema.

Yatra se enamoró de Aitana según la vio en OT; y es un ejemplo de que quién la sigue lo consigue. Pa morirse! Y es que dan ganas hasta de escribir un fanfic en Wattpad.

Mis respetos hermano! pic.twitter.com/wmmd4nKgzI — Nica✰ (@NicanorVJ2) 25 de enero de 2023

Bonita amistad

El programa terminó y la de Sant Climent de Llobregat, tras quedar segunda, comenzó su carrera en solitario y su proyección nacional e internacional. Aitana acudió por primera vez a los Latin Grammy, celebrados en Los Ángeles, y allí coincidió de nuevo con Yatra. Este reencuentro hizo que naciera entre ellos una bonita amistad, que no tardó en resultar en una colaboración musical en la canción 'Corazón sin vida', del disco '11 razones' de Aitana. En ese momento, la 'extriunfita' comenzaba su romance con el hijo de la actriz Ana Duato y el intérprete de 'Tacones rojos' tenía una relación con TIni Stoessel -que terminó a mediados de 2020-.

Su amistad permaneció durante los años siguientes y de ahí surgió una nueva canción, 'Las Dudas', del álbum 'Dharma' del colombiano. Asimismo, los dos comenzaron a mostrar su conexión públicamente en el programa 'La Voz Kids', donde fueron 'coaches' durante las ediciones de 2022 y 2023.

Historia de amor

Cuando ambos ya habían terminado sus respectivas relaciones, a finales del año pasado, comenzaron los rumores de romance entre ellos. Aitana y Yatra pasaron las Navidades juntos en Madrid y en un viaje a Londres junto a otros amigos. Aunque nunca confirmaron su noviazgo, las escapadas cada vez fueron más frecuentes y los paparazzis los pillaron juntos y acaramelados durante sus vacaciones a República Dominicana y a Ibiza. También se convirtieron en un apoyo imprescindible el uno para el otro en sus respectivas carreras.

Aunque la relación nunca se oficializó, Sebastián Yatra sí que ha confirmado su ruptura este lunes. "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", ha declarado el intérprete. Esta semana, la cantante catalana también se rompía durante su concierto en Bogotá por su 'alpha tour' y se sinceraba con sus seguidores sobre el momento que estaba atravesando: "Hoy no estoy tan bien emocionalmente; no pasa nada, hay días que estás bien y otros que no".

Los rumores de crisis comenzaron cuando la catalana no apareció junto al artista en eventos como la alfombra roja de los Grammy Latinos en Sevilla, gala que Yatra presentaba, y en la boda del hermano del colombiano. Sin embargo, a pesar de estos indicios, la ruptura ha pillado a todos por sorpresa. Y es que el colombiano acudió al último concierto de Aitana en Madrid hace unas semanas y disfrutó del espectáculo desde el público.