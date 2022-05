Vivir en el centro de la ciudad es un privilegio si eres un urbanita: tienes a un paso restaurantes, teatros, cines, comercios, etc., ¿pero qué pasa si no tienes garaje y trabajas lejos del centro? La respuesta es sencilla, cada vez que llegas a casa y no logras aparcar sacas lo peor de ti y los nervios afloran con el consiguiente detrimento de tu bienestar. Por ello, hoy en día, poseer una plaza de garaje es una de las principales características exigidas a la hora de buscar vivienda. De esta manera, esta semana desde tucasa.com, hemos seleccionado 3 viviendas en venta en Zaragoza con las que queremos facilitarte la vida.

Dúplex con garaje en venta en el Casco Viejo de Zaragoza Vivienda ubicada en un palacio del siglo XVII, que fue rehabilitado en 2001. Está situado en una cuarta planta con ascensor, garaje y trastero. Es un inmueble de dos plantas y 152 m2 construidos, distribuido en 2 dormitorios y 2 baños. Más información y fotografías en dúplex en venta en Zaragoza. Precioso piso en venta en pleno centro Zaragoza Te presentamos esta magnífica vivienda de 117 m2 útiles con 3 dormitorios, 2 cuartos de baño y terraza. El inmueble tiene ascensor y está en una planta cuarta, para que tengas buenas vistas y mucha luz. Si necesitas plaza de garaje es opcional y lleva precio adicional. Más información y fotografías en piso en venta en Zaragoza. Venta de piso a 10 minutos caminando de la parada de tranvía de Goya El barrio donde se ubica este piso es una zona residencial muy tranquila, ubicada junto al Hospital HC Miraflores, el Colegio San Agustín y a dos pasos del paseo Sagasta. Se trata de un primer piso con ascensor y tiene 84 m2 útiles, que se reparten en 3 habitaciones y 2 baños. Incluye plaza de garaje y patio interior. Más información y fotografías en piso en venta en Zaragoza.