Foment avisa: "el país no aguantaría" un bloqueo del Parlament tras el 12M

Foment del Treball reclama a los partidos que eviten un bloqueo en el Paralment tras el 12 de mayo (12M) en caso de que no haya mayorías suficientes para formar un Govern. "Desde Foment pedimos la máxima responsabilidad a los diputados que salgan escogidos el 12 de mayo para que no se produzca un bloqueo en el Parlament: el país no lo aguantaría y los catalanes no nos lo merecemos", ha afirmado el presidente de la organización, Josep Sánchez Llibre, ante la asamblea general celebrada este lunes en Barcelona.

Sánchez Llibre ha recordado que Foment ha remitido a los partidos un conjunto de 465 propuestas en las que se incluye desde el regreso de sedes sociales que, a su entender "volverán cuando haya estabilidad política" que se mudaron con el referéndum de independencia hasta una fiscalidad "más competitiva".

De hecho, esta patronal presentó recientemente un análisis destinado a evitar que Cataluña siga siendo "un infierno fiscal", en palabras de su presidente. Se trata de un 'libro verde' sobre la fiscalidad elaborado por 48 expertos y profesionales de la propia patronal, entidades, despachos especializados y representantes de la academia, con un total de 80 propuestas, entre las que destaca la supresión del impuesto de patrimonio.

También ha dedicado críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y ha mostrado su preocupación "por las continuas propuestas del Ministerio de Trabajo, que siempre son unidireccionales para perjudicar a las empresas. Ylas organizaciones empresariales y las empresas decimos basta". Y ha destacado la importancia delos costs laborales y los efectos de la inseguridad jurídica.

En su discurso, el presidente de Foment ha destacado que vivimos en un contexto económico "que parece positivo", pero ha mostrado su inquietud "por el bajo nivel de productividad" existente y ha exigido que la gestión de los fondos europeos Next Generation puedan canalizarse "de forma más rápida y efectiva para lograr la mejora de la productividad tan necesaria para el impulso de la economía a través de la transformación verde y digital".

A su vez ha explicado los logros que, a su entender, ha protagonizado Foment, que van de "liderar la creación de una comisión para la ampliación del aeropuerto de El Prat o la organización de la Ryder Cup en Cataluña en 2031 a la defensa de la multinacional catalana Grifols.

Sánchez Llibre, además de defender una "Europa más fuerte" apuesta por profundizar en la internacionalización de Barcelona y de Cataluña. Se trata, ha agregado, de "implementar mecanismos que favorezcan que grandes corporaciones españolas e internacionales instalen parte de sus centros de decisión o de sus cuarteles generales, en Cataluña".