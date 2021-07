La avenida Navarra de Zaragoza ya tiene fecha para su anisada reforma. Previsiblemente, si se cumplen los plazos, será en el primer trimestre de 2022 cuando las máquinas entren a obrar en el primer tramo de este vial, el comprendido entre la avenida Madrid y el paseo Calanda. El aspecto de la calle cambiará por completo tras una inversión de 4,8 millones de euros y los vecinos están conformes con el proyecto, pero piden que la ejecución de las fases 2 (hasta la calle Rioja) y 3 (hasta la carretera de Logroño) se lleve a cabo a continuación y no se demore mucho en el tiempo. “Cada día tiene su afán”, ha dicho el alcalde, Jorge Azcón, cuando le han preguntado por la consecución de estos otros trabajos.

Sobre el primer tramo que se va a reformar, la jefa de proyectos de Ecociudad, Inma Subiri, ha explicado que el objetivo es dotar de más espacio a los peatones y convertir el vial, con aspecto todavía de “antigua carretera nacional” en un espacio verde y amable para los vecinos de los barrios de las Delicias y La Almozara. Así, se suprimirá uno de los tres carriles de circulación que hay por cada sentido ahora, se habilitará un carril bici en la mediana (que contará con un ancho de 4 metros y protecciones para separarlo del tráfico y hacerlo más seguro). Será de doble sentido y en esta fase se va a habilitar también una vía ciclista provisional que ocupará el carril izquierdo de la avenida en sentido salida de la ciudad que unirá el carril acabado desde paseo Calanda hasta el que comienza y ya está hecho en la calle Rioja.

Tras la reforma se ensancharán las aceras, que serán de cuatro metros en las zonas más estrechas y además de este espacio, los paseantes dispondrán también de otra zona entre la acera y la calzada con bancos y zonas ajardinadas destinadas y pensadas para “el encuentro vecinal”. Se va a renovar también todo el alumbrado: habrá farolas para los peatones y otras, más altas, que iluminarán la calzada.

También se van a cambiar las tuberías (2,4 kilómetros en total) y todos los colectores de saneamiento y para evitar la congestión del tráfico se van a sacar las zonas de carga y descarga de la avenida. Cuando acaben las obras los camiones de reparto deberán parar en las calles aledañas. Además, en un futuro, cuando las fases 2 y 3 se acometan, se prevé habilitar un nudo de comunicaciones que permita desviar parte de los coches por la avenida Soria.

Está previsto también que se planten más de 80 árboles (de los que ahora carece por completo la avenida) que serán de diferentes especies dependiendo de la acera en la que se sitúen, ya que una recibe mucho más sol que la otra. También se van a colocar 750 arbustos y composiciones florales y se intentarán disimular entre las zonas verdes los contenedores de basura, que ahora tienen mucho impacto visual y afean el paisaje. Asimismo, se ampliará el número de pasos de cebra que cruzan esta concurrida calle. En total, en esta primera fase, se actuará sobre una superficie de 16.000 metros cuadrados y la reforma, entre otras cuestiones, entierra el proyecto de la línea 2 del tranvía, que de haberse llevado a cabo podría haber pasado por este vial.

En los próximos días el equipo de Gobierno de PP y Cs dará luz verde al proyecto, que después se someterá a información pública. Tras el periodo de alegaciones, se licitarán las obras que podrían comenzar si se cumplen los plazos en el primer trimestre de 2022. Está previsto que los trabajos se prolonguen durante 12 meses, por lo que el nuevo tramo de la avenida Navarra estaría lista pocos meses antes de que acabara el primer mandato de Azcón.

Para el alcalde, esta reforma da respuesta a una demanda histórica de los vecinos y culmina un trabajo previo de cinco meses, que es lo que ha costado redactar el proyecto. “Lo que vemos ahora a nuestro alrededor es lo que queremos solucionar”, ha dicho Azcón, refiriéndose a las aceras. “Queremos convertir una carretera del siglo XX en un paseo arbolado del siglo XXI”, ha añadido ante la presencia de las asociaciones de vecinos y el PSOE, dado que el presidente de la Junta de Distrito de las Delicias es el concejal socialista Alfonso Gómez Gámez.

Sobre las fases 2 y 3 de la reforma de la avenida Navarra, Azcón ha dicho que espera que otras administraciones se impliquen en el proceso, pero no ha desvelado cuándo tienen pensado acometer esas obras. Será, seguramente ya, en el próximo mandato, por lo que el alcalde actual podría no ver terminada la remodelación por completo de este vial. Sí que ha especificado el regidor que ya cuentan con un anteproyecto para toda la avenida, que se contrató al mismo tiempo que el proyecto de las obras de la fase 1. “Nos gustaría no parar y poder acometer la siguiente fase a continuación, pero este es un debate del futuro”, ha sentenciado.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de la avenida Navarra, Manuel Alonso, se ha mostrado satisfecho ante el proyecto presentado. “Cumple con los plazos previstos y han escuchado las reivindicaciones de los vecinos”, ha asegurado. Este representante vecinal no se ha mostrado preocupado por las molestias que generarán las obras ya que “ya se ha cortado la avenida Navarra en anteriores ocasiones y no ha supuesto un problema grave”.

La reforma va a comenzar ahora justo también cuando se va a terminar un edificio en esta misma avenida de viviendas de alto nivel, Torre Zaragoza, enfrente del hospital Inocencio Jiménez. “Parece que ahora se han alineado los astros, sí”, ha sonreído Alonso preguntado por si cree que ambas cuestiones tienen que ver. “Sea por el motivo que sea, la reforma es bienvenida”, ha sentenciado.