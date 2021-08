La celebración de las fiestas del Pilar está en el aire y muchos son los que esperan con expectativas la reunión que se celebrará este jueves en el Gobierno de Aragón para decidir si este año hay Pilares. Todo dependerá del comportamiento del coronavirus, de su incidencia, y las consecuencias económicas que pueda ocasionar no son menores porque en un año normal los Pilares crean alrededor de 1.400 empleos que difícilmente se alcanzarían este año ya que la demanda no será la misma, principalmente porque se espera una brusca caída en el turismo. La incertidumbre que rodea a las fiestas tampoco ayuda y dificulta mucho la previsión a sectores vitales como el de la hostelería, que no puede hacer planes de cara al mes de octubre.

La semana de fiestas representa algo más del 1% del PIB total gracias al consumo de los turistas y visitantes que se trasladan hasta la capital aragonesa y su impacto económico en 2019 se acercó a los 70 millones. Lo cierto es que aunque Sanidad dé el visto bueno al programa festivo que está diseñando el ayuntamiento, estas cifras no se repetirán este año. Porque por mucho que los zaragozanos tengan ganas de fiestas, de normalidad, no será suficiente porque faltarán los turistas. La mitad de la actividad que se genera es gracias al consumo de los visitantes que se trasladan hasta la capital y que este año vendrán muchos menos. De hecho, según fuentes municipales, en el consistorio son tan conscientes que la programación se está haciendo pensando en unas fiestas para los zaragozanos.

El papel de los turistas

En 2019 se registraron 110.305 viajeros en octubre, la mayoría durante la semana de fiestas y, teniendo en cuenta los cambios de hábitos, la incidencia del covid, que el 12 de octubre cae en martes y la incertidumbre constante, será complicado atraer a un número de viajeros significativo. Hay precedentes y en Valencia, que recuperará las Fallas del 1 al 5 de septiembre, la previsión de ocupación en los hoteles es de apenas un 51%. Y eso que hace meses que se sabía que iban a celebrarse, aunque con restricciones y limitaciones.

Para darse cuenta de que la demanda no será la de siempre solo hay que fijarse en que en la Ofrenda de Flores habrá unos 200 grupos menos que en 2019. Es el día grande, el colofón de las fiestas y el que más gente atrae pero según Zaragoza Cultural, de los 803 grupos que podían inscribirse en la ofrenda normalizada (también hay prevista una reducida), alrededor de 600 han manifestado su intención de participar.

Los que han descartado acudir a la cita más importante de la capital aragonesa son grupos de oferentes de otras comunidades que acostumbran a participar o incluso de localidades de Aragón que también han optado por la prudencia.

Por sectores

El sector hotelero por ahora no piensa en los Pilares, básicamente porque no está registrando reservas paras estas fechas. Aunque es pronto, en un año normal habrían empezado a producirse las primeras.

El mundo de la cultura y los espectáculos, el de la hostelería y el de las flores se muestra confiado en que la DGA autorice las fiestas del Pilar. La incidencia media acumulada a siete días en Aragón es de 119,5 casos de covid por 100.000 habitantes, hace un mes era de 395. En el caso de Zaragoza, es de 104,9 por cada 100.000 habitantes, frente a los 383 del 27 de julio. Esto ahora, con el 70% de la población aragonesa vacunada y a la espera del efecto de la vuelta de vacaciones.

Para los hosteleros de la ciudad es esencial que haya eventos en la calle que movilicen a la gente porque lo normal es que se acabe en un bar consumiendo. Y es vital que se permita el uso de la barra. También para los taxistas, después más de un año y medio resistiendo a duras penas.

Pero no habrá pasacalles ni eventos que inviten a las aglomeraciones. El consistorio tiene claro que todos los actos que se organicen tendrán que estar perimetralmente vallados para controlar su aforo, que estará limitado, y que el uso de las mascarillas será obligatorio. Según fuentes municipales, el grueso de las propuestas se plantearon con mayor incidencia de coronavirus y pensando en más restricciones.