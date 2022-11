El comité de empresa de Avanza, adjudicataria del servicio de autobús urbano de Zaragoza, ha aprobado en pleno solicitar la dimisión de la concejala de movilidad del Ayuntamiento de la ciudad, Natalia Chueca, al considerar "perjudiciales" para la plantilla sus acciones en el conflicto con la empresa desde que ocupa el cargo.

Denuncian así en un comunicado que no haya respetado Chueca el acuerdo de celebrar reuniones tripartitas que el comité tenía firmadas con el Ayuntamiento de Zaragoza, así como que se haya "posicionado al lado de Avanza" con cifras "falsas" que no se corresponden a la realidad y que se le han explicado personalmente, por lo que "todavía es más grave que salga públicamente a decirlas" cuando ante los representantes de los trabajadores "no ha podido defenderlas", asevera.

Desde el comité añaden también como motivo el "desastre del observador" que le solicitaron para tratar de que a empresa quisiera negociar y poder cerrar el conflicto y que, ante la imposibilidad de reunirse en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), la concejala se negara a buscar otro lugar.

Por todo ello, el pleno ordinario del comité celebrado este lunes, siguiendo el mandato de la asamblea de trabajadores del pasado 28 de octubre, que ya reclamó su cese, ha aprobado por unanimidad pedir su dimisión.

Una dimisión que se suma además, según el comité, a la respuesta dada por la plantilla con un 80 % de apoyo al incremento de los paros en el referéndum celebrado al efecto.

Denuncian además la falta de respuesta de Chueca tanto a la petición del 4 de noviembre de una reunión urgente para que diera soluciones a las líneas sin baño, algunas de ellas como las de Estación Delicias, o para aclarar asuntos de servicios mínimos que consideran "no se están haciendo bien" por parte de la empresa.

Tampoco han obtenido respuesta, añaden, a la solicitud del pasado 17 de noviembre de la convocatoria de una reunión de las partes en conflicto para tratar de llegar a un acuerdo, con la única condición de que haya alguien del consistorio y de que la reunión se celebre fuera del SAMA.