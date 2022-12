Vox saca brillo a sus dos votos en Zaragoza

En pleno puente. Dos días después de que Feijóo desvelase que el PP apostará por una mujer para mantener el bastón de mando en la Alcaldía de Zaragoza y y confirmar que Jorge Azcón se medirá cuerpo a cuerpo con Javier Lambán en las Cortes de Aragón, Vox volvió a dejar claras sus líneas rojas para apoyar el presupuesto, sabedor de que sus dos votos son de oro, indispensables para que el Gobierno de PP-Cs saque adelante sus cuentas.

Como siempre, piden recortes en Cooperación, ahora dotada en 1,8 millones. Este año van a lo grande y exigirán que se recorte la partida hasta un 50%. «Ya hemos conseguido rebajarla mucho, pero estamos preparando la enmienda y no descartamos exigir que se detraiga en un millón», ha explicado el portavoz de Vox en el ayuntamiento, Julio Calvo, que tildado de «anodino» el proyecto presentado por Azcón y la titular de Hacienda, María Navarro, una de las posibles sucesoras.

Por ahora no ha habido negociaciones formales de las cuentas. «No sé si están haciendo méritos para que no las aprobemos», ha apuntado Calvo, que ha admitido que esperaban ser tratados con más mimos por el PP. «El año pasado lo negociamos antes de que aprobaran el proyecto de presupuestos en Gobierno, pero este no sabemos nada, salvo alguna llamada de teléfono», ha insistido.

Las cuentas tampoco convencen en la bancada de Vox, que exigirán más inversión de Zamoray-Pignatelli, en los polígonos o una zona de bajas emisiones que no genere grandes problemas entre los ciudadanos, pese a que se trata de una exigencia de Europa.

«Se repiten muchas partidas de las cuentas de 2022, sobre todo en equipamientos, donde la ejecución es del 20%», explicó Calvo, que subrayó que el proyecto contempla varias de sus propuestas. «Nos van a poner difícil el proceso de enmiendas», admitió poco después de recalcar en la sala de prensa que Vox quería formar parte del próximo Gobierno municipal.

«Nos da lo mismo que sea Jorge, María o Natalia (Chueca)», ha afirmado sin dejar clara cuál será su posición de voto en las cuentas. La próxima semana es clave. Se celebran las comparecencias de presupuesto y, en paralelo, desde la ultraderecha confían en que se inicie una negociación real con el PP.