Si por algo se caracteriza agosto, es por el sinfín de fiestas patronales que se celebran durante el octavo mes del año en el territorio aragonés. De norte a sur, los distintos municipios de Aragón se preparan para celebrar una de las festividades marcadas en rojo en el calendario desde que comienza el año. La agenda de estos pueblos se llena de actividades programadas para que vecinos y foráneos puedan disfrutar durante días. No faltan los festejos taurinos, los almuerzos, actividades para los más pequeños u orquestas y música que nos hagan bailar hasta el amanecer.

Desde este miércoles y hasta el domingo 27 de agosto, Azuara celebra sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Piedad y uno de sus vecinos más ilustres no se las ha querido perder. Javier Ibarra, conocido mundialmente como Kase.O, se encuentra disfrutando estos días de los festejos patronales de su pueblo. El rapero ha compartido varios vídeos en sus redes sociales donde se le puede ver disfrutando de la charanga que recorre las calles del pueblo o de algunas de las actividades programadas para estos días como el recorrido de las carrozas.

Para el zaragozano, el rap y la música son indispensables en su vida a pesar de su retiro "indefinido". En estas fiestas de Azuara, se le ha podido ver disfrutar, reír y bailar junto a sus paisanos. Pero siempre que puede, se acerca al micrófono para cantar al son de sus vecinos algunos de sus temas. En uno de los vídeos, el rapero aparece en una era cantando uno de sus temas más conocidos y que fue protagonista de unas Fiestas del Pilar. La canción 'Soy de Aragón' se ha convertido en un "himno" para el territorio y no podía faltar en las fiestas de Azuara. Junto a sus vecinos, acompañado por una charanga y sustituyendo el micrófono por un megáfono, Ibarra interpreta esa conocida canción pero dándole un giro a la letra e introduciendo a su querido pueblo en la letra.

Una retirada "indefinida"

El MC zaragozano anunció el verano pasado a través de sus redes sociales un "parón indefinido" de los escenarios en cuanto terminará su gira en marzo de 2023. "Aunque es superbonita la energía que me dais, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito", explicó Javier Ibarra en su perfil de Twitter.

Desde que terminará su gira el pasado marzo, Ibarra apenas se ha dejado ver por los escenarios hasta la última semana de julio en el 'Monegros Desert Festival'. Kase.O fue la figura clave del hip hop patrio, con una performance a dúo durante el 'closing' de Andrés Campo. Los coros de 'Ringui Dingui' y 'Mitad y mitad' serán recordados por aquellos que acompañaron al del barrio zaragozano de La Jota en este apoteósico cierre.