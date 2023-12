El Ayuntamiento de Zaragoza todavía no tiene noticias de qué pasará con los 7,4 millones de ayudas al bus y al tranvía que el consistorio no pidió al Mitma. Un errror que, en cualquier caso, todavía no ha sido justificado, ya que las razones parecen no estar claras. La concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha dicho este martes que "imagina" que se solucionará "una vez pase el cauce de las bonificaciones", pero que no había noticias nuevas.

Zaragoza no pidió las ayudas al bus y el tranvía y se arriesga a perder 7,4 millones Unas bonificaciones sobre las que la responsable de Movilidad ha reconocido que "todavía no podemos adelantar nada", ya que desde el Ayuntamiento de Zaragoza siguen a la espera del real decreto del Ministerio de Transporte, que saldrá publicado, en principio, el jueves 28. "Estamos esperando a ver cómo se formulan, cuánto tiempo se prorrogan las bonificaciones o si entran más ayudas, como anunció el presidente del Gobierno", ha afirmado la popular. Las alarmas saltaron el pasado mes de noviembre, cuando se conoció la noticia de que la capital aragonesa se arriesgaba a perder los más de siete millones de euros estatales, con los que iba a sufragar parte del coste que conlleva bonificar el 50% de los billetes del autobús y del tranvía, al no haber solicitado al Gobierno central esta ayuda "en los términos y plazos correspondientes". Una circunstancia que la propia Gaudes notificó al Mitma el pasado 6 de noviembre, achacándola a "un error humano". Con todo, el ayuntamiento ha mantenido las bonificaciones, que caducan el 31 de diciembre, cuando habrá una nueva convocatoria. Por lo tanto, desde el Ejecutivo de Natalia Chueca siguen a la espera de noticias del Ministerio, que podrían llegar esta misma semana, para recuperar un dinero que ha tenido que adelantar el consistorio.