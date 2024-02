El grupo municipal socialista ha denunciado que la decisión unilateral del Gobierno de Zaragoza de no presentarse a la convocatoria del Inaem al respecto significa la pérdida de dos escuelas taller, tres módulos de empleabilidad y un millón de euros de ingresos al ayuntamiento. La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha asegurado en su visita al Centro de Formación Ricardo Magdalena que esta decisión afecta a 40 personas con contrato de formación, ya que estas escuelas fomentan la empleabilidad, la inserción social y que los usuarios cobren el salario mínimo interprofesional durante un año.

"Si en Zaragoza podemos hablar de historias de éxito tendríamos que empezar por las escuelas taller, que llevan más de 30 años en la ciudad trabajando con jóvenes y personas mayores", ha indicado.

En este sentido, Ranera ha señalado que existe un "retorno" entre los alumnos que trabajan allí durante un año y los equipamientos rehabilitados propios del ayuntamiento.

Por este motivo, desde la formación socialista han considerado que no optar a esta convocatoria es una decisión "irresponsable" y que "no atiende los problemas de los ciudadanos". "Solo lo puede hacer el que no conoce la situación de la ciudadanía", ha agregado.

Además, Lola Ranera, quien ha confirmado que el plazo terminaba en junio de 2023, ha destacado que otros ayuntamientos sí las han solicitado, por lo que "el cambio de gobierno no sería el problema".

Respuesta

No ha tardado mucho en contestar el Gobierno de Zaragoza, quien ha responsabilizado al anterior ejecutivo autonómico, el liderado por el socialista Javier Lambán, de la pérdida de la subvención para dos escuelas taller en la convocatoria de 2022. Fuentes municipales han asegurado que en esa convocatoria el Gobierno de Aragón incorporó una cláusula de aplicación exclusiva al Ayuntamiento de Zaragoza por la cual la ayuda se iba a restar de la aportación de veinte millones de euros del convenio bilateral para el desarrollo de la Ley de Capitalidad.

Y agregan que si se hubieran pedido proyectos en esa convocatoria, las transferencias pactadas hubieran disminuido en 800.000 euros, "impidiendo atender otras necesidades". "Es probable que este sea el único ayuntamiento que ha renunciado a participar (en esta convocatoria del Inaem) porque es el único que ha sido discriminado por interés político", apuntan desde el consistorio. Pero agregan que el gobierno aragonés actual del popular Jorge Azcón "ya ha resuelto esta situación".

Con este nuevo marco, aseguran que el Gobierno de Zaragoza va a seguir impulsando estos proyectos en las próximas convocatorias que se realicen. De hecho, se van a poner en marcha nuevos programas de cualificación profesional sustitutorios en cuanto finalicen los actuales, el próximo día 19 de febrero, lo que "rebate la infundada denuncia de que la no presentación de estos proyectos haya afectado a las oportunidades de cualificación de las personas inscritas".