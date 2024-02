Las trabajadoras del servicio a domicilio de Zaragoza se manifiestan y piden "igualdad de condiciones laborales"

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Zaragoza se han concentrado en la tarde de este martes frente a la Casa de los Morlanes, sede de los Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza, en una protesta convocada por UGT y CGT para reclamar "los mismos derechos laborales independientemente de la empresa en la que trabajemos".

El servicio pertenece a una misma licitación que fue dividida en tres lotes y, según denuncian las trabajadoras, una de las empresas adjudicatarias, People Plus, "ha tomado la decisión unilateral de no adaptar la jornada laboral", por lo que los salarios, contratos y cotizaciones de las empleadas de ese lote sean inferiores al resto. "No queremos ser trabajadoras de segunda", reza un comunicado lanzado por ambos sindicatos, que continúa: "Queremos tener los mismos derechos que nuestras compañeras y que se revaloricen nuestros salarios".

En esa línea, las trabajadoras piden al Ayuntamiento de Zaragoza que "no mire para otro lado", ya que aseguran encontrarse "en una situación de especial vulnerabilidad". "Todas las auxiliares tenemos contratos a tiempo parcial, con bajos salarios y enfermedades profesionales no reconocidas", prosigue el escrito, a la par que alega que su trabajo "está feminizado, poco reconocido e insuficientemente retribuido".