Javier Roche, del colectivo Llámalo H de Harinera ZGZ: "Esto ha sido una escuela de democracia increíble"

Uno entra en Harinera ZGZ y se choca de frente con una pancarta. ‘Nosotres bordamos vida, el patriarcado deshila sueños’, dice. Bueno, no es una pancarta. Es, en palabras de Javier Roche, “una obra de arte” que, por cierto, VOX trató de censurar hace tres años. Roche pertenece al colectivo ‘Llámalo H’, el grupo que ha gestionado la programación del centro desde prácticamente sus inicios. Y hasta ahora. A partir de mayo su agenda cultural pasará a ser una cuestión de gestión municipal, y 'Llámalo H' tendrá que desaparecer.

El colectivo, explica Roche, no conoce cuál es la alternativa que propone el Ayuntamiento. "No creíamos que nos fueran a echar así de golpe", expresa Roche. Lo que sí saben, afirma Roche, es que "Harinera ZGZ ha sido una escuela de democracia increíble, y eso no gusta nada”, afirma. Entre lágrimas sostiene que “lo que quieren aquí no es hacer un proyecto inclusivo de cultura, sino echarnos porque somos incómodos”.

Participar en la cultura

Fue Zaragoza Cultural la que, respaldada por el Ayuntamiento, dio origen a Harinera ZGZ en 2016. Lanzaron un borrador que contaba con un proceso participativo. La propuesta desde estas instituciones, que era compartir la gestión del lugar, llevó al nacimiento del colectivo ‘Llámalo H’. Como explica Roche, una vez que este se consolidó como administración, fue planta a planta creando “un espacio que es más de creación cultural y no tanto de exhibición”. Roche cuenta que ellos consideran que "participar en hacer cultura es mucho más interesante que consumirla en sí". Como portavoz del colectivo, relata que "podemos estar todo el día con el móvil consumiéndola, pero eso no es lo interesante. Hacer y estar sí lo es”.

La última protesta de Harinera ZGZ: "Ha sido una escuela de democracia increíble" / Miguel Ángel Gracia

Una idea que se ve reflejada en sus espacios. En la primera planta se reúne un grupo de, sobre todo, mujeres, que pintan cuadros. “Se reúnen aquí dos veces a la semana –sostiene Roche-. Necesitaban un sitio donde pintar y desde 2017 están aquí”. Como expresa el integrante de ‘Llámalo H’, “no es solo que cualquier persona pueda asistir aquí a un taller, sino que cualquiera puede proponer una actividad”.

Un grupo de mujeres pinta cuadros en Harinera ZGZ / Miguel Ángel Gracia

En otra sala está Sebas, profesor del grupo Infantil del Teatro Comunitario de San José. Les cuenta a los niños que, dentro de poco, tendrán que dejar de ensayar sus obras porque ya no podrán acudir allí. Paula Artano, que tiene 13 años y desde hace dos forma parte de este grupo, dice con pena que no le parece bien que lo cierren. Y lanza una pregunta: “Oye, ¿por qué lo cierras si es aquí se junta mucha gente, se hacen muchos amigos y es un espacio que, al fin y al cabo, forma parte de Zaragoza y todo el mundo lo conoce?”.

Un espacio para todo el mundo

A Harinera, relata Roche, “cualquier persona puede ir”. Según expresa, la inclusión es un valor muy presente, y siempre han intentado “que las personas que son excluidas de la creación de la cultura puedan participar en igualdad de condiciones que cualquier otra”. Lo ejemplifica con ‘Andar de nones’, “un proyecto con personas autistas que tienen diversidad intelectual o física”. Como explica Roche, “no acuden a pasar el rato, sino a crear”.

Su segunda planta cuenta con las residencias, definidas por Roche como “espacios para que puedan estar los diferentes colectivos”. Un par de chicas que están sentadas allí lo saludan. En frente, dos niñas hacen los deberes junto a su padre. “Esto no parece un espacio municipal, esto tiene vida”, sostiene Roche. Al otro lado del pasillo, un grupito aprende acrobacias junto a una profesora. “Es el único circo municipal”, cuenta.

Circo municipal de Harinera ZGZ. / Miguel Ángel Gracia

La cogestión de Harinera ZGZ

Esta variada programación que, hasta ahora, ha caracterizado a Harinera, está cogestionada por ‘Llámalo H’ y el Ayuntamiento, que está representado a través de un técnico municipal. “Lo más singular de todo –expone Roche-, es que Harinera es un espacio de cogestión público-ciudadana, por lo que están de igual a igual la administración y la ciudadanía”. El colectivo divide sus tareas en diferentes comisiones, y la de programación es la encargada de decidir las actividades. Como cuenta Roche, “hay unos formularios abiertos en los que la gente echa sus propuestas, y luego la comisión decide”.

La gestión económica también se divide. Roche relata que “el mantenimiento del espacio lo gestiona el Ayuntamiento”, y especifica que este “paga a seis personas que van a turnos”. Además, dice, “Zaragoza Cultural pone al técnico”. El presupuesto con el que cuentan para la programación es de 100.000 euros, “poquito para cuatro plantas”, sostiene Roche. Según explica, “con eso se paga el 25% de las actividades, y el otro 75% o tienen otros medios de financiación o directamente no la necesitan”.

La financiación es más escasa, según relata Roche, desde que el Partido Popular entró a gobernar, cuando redujo “de 150.000 euros a 100.000 euros el presupuesto”. Entre lágrimas explica que la situación actual es muy dura. No conocen cuál es la propuesta que ofrece el Ayuntamiento porque, igual que ha ocurrido con Etopia, no se ha planteado un programa alternativo.

Un ataque a la cultura de Zaragoza

Desde el colectivo ‘Llámalo H’ protestan contra esta medida. La situación de Etopia ya despertó sospechas, y los ‘ataques’ a la cultura han sido progresivos. Tras la pandemia, expresa Roche, “trasladaron los servicios sociales de San José a nuestra cuarta planta, por lo que cualquiera que pasa por aquí podía escuchar los problemas que cuenta la gente a los trabajadores sociales”. Y más cosas. Roche explica que “han recortado el 40% de las ayudas municipales y se han pulido el consejo de cultura”.

Harinera de ZGZ / Miguel Ángel Gracia

“Lo que está sucediendo es un ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos –reivindica Roche-. Y no está sucediendo solo en Zaragoza, sino en todos los sitios en los que gobierna el PP”. En la primera planta, el grupo de mujeres sigue pintando. “Estamos disgustadas. Se acabará cerrando por desidia, como siempre, así que, si hay que recoger firmas, las recogemos”. Una compañera se suma a su idea. “Estas mesas tienen nombres”, dice otra de las artistas. Roche lo resume en una frase: “Que esto existiera era un milagro. Ha sido maravilloso”.