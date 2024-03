La fundación de Etopia ya es historia: el pleno de Zaragoza aprueba la renuncia a ser patrono en un bronco debate

"Aberración", "esperpento", "torpeza política"... Muchos han sido los adjetivos con los que la oposición ha calificado peyorativamente la decisión del Ejecutivo de Natalia Chueca de renunciar al patronato de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, encargada de gestionar buena parte de la programación cultural de Etopia y de la que el ayuntamiento fue uno de los fundadores en 2004.

No ha habido sorpresas y, con los votos de PP y Vox, la fundación da un paso más hacia su desaparición, casi definitiva, algo que reconoció hace una semana la propia alcaldesa de Zaragoza en un acto. Una versión que, en cambio, es contradictoria con la ofrecida este miércoles en pleno por el concejal de Economía, Carlos Gimeno, quien espetó de forma contundente: "No acabamos con la fundación, renunciamos a ser patronos".

Con todo, no ha sido esta la única diferencia con el mensaje lanzado por Chueca hace tan solo siete días. Y es que aquella vez la alcaldesa adujo a las "pérdidas" de la fundación como la razón principal para que el consistorio renunciase a ella. Pero no se detuvo ahí y aseguró que el resto de patronos habían salido de la misma dejando solo al Ayuntamiento de Zaragoza. "No podía mantenerse con un único patrono", afirmó entonces la regidora. Sin embargo, en un momento del debate plenario, Gimeno ha cifrado en diez los patronos que componen la fundación "a día de hoy", negando así, de forma indirecta, una de las cuestiones abordadas por Chueca una semana atrás.

De regreso a las razones esgrimidas este miércoles, Gimeno ha versado su discurso especialmente en la inviabilidad económica de la fundación, refiriéndose a las pérdidas de los últimos ejercicios y al aumento del porcentaje de inversión del ayuntamiento respecto al resto de patronos. Un discurso apoyado por su socio preferente, Vox, quien ha vuelto a incidir en que ellos ya estaban en contra de esta participación cultural desde la legislatura pasada.

Choque con la izquierda

Las réplicas de la izquierda, por su parte, han ido directas contra las "falsedades" que, aseguran, se estaban lanzando desde el Ejecutivo. Así, Suso Domínguez (ZeC) ha asegurado que "faltarían plenos y comisiones para desmontarlas todas", y ha vuelto a solicitar la retirada del expediente. Un documento que, como ya defendió en la comisión del pasado viernes, "carece de informes técnicos, económicos y jurídicos, y tampoco incluye el del director".

En cuanto a las pérdidas de la sociedad, Domínguez ha hecho alusión al consejo de Ecociudad, celebrado este martes, en el que se reconocían pérdidas millonarias durante los últimos años. "Y nadie planteó su disolución", ha añadido el edil de ZeC, que no ha acabado ahí con sus símiles, haciendo referencia a lo acontecido en las últimas horas con Harinera ZGZ y el colectivo Llámalo H. "Las razones detrás de todo esto son únicamente ideológicas. No operan como concejales, operan como comisarios culturales y políticos", ha concluido Domínguez.

No ha sido menos duro Guillermo Ortiz, portavoz en esta parte del debate del grupo municipal socialista, quien ha criticado el "estilo Trump" del concejal Gimeno en la pasada comisión, cuando dijo aquello de "el dinero de los zaragozanos, para los zaragozanos". El edil socialista también ha aseverado que Etopia se está convirtiendo en un "mero continente" para la programación. Asimismo, Ortiz ha afirmado que el PP, ayudado por Vox, ha sometido a la fundación a una "campaña de desprestigio y estrangulamiento", aunque ha querido lanzar un último mensaje: "La ciudadanía no es tonta".

Sea como fuere, Zaragoza Ciudad del Conocimiento sigue caminando hacia una desaparición que unos niegan y otros auguran, pero que, siga o no siga, el camino que tomará desde este miércoles será independiente al que tome el Ayuntamiento de Zaragoza. De esta forma, se abre una nueva era en Etopia, que ya ha estrenado esta semana un programa de fomento del emprendimiento para niños de 5º y 6º de Primaria "alineado con sus nuevos objetivos".