¿Por qué el Parking Norte es el ‘plan b’ a La Romareda en Zaragoza?

Nadie esconde ya que la del Parking Norte es la ubicación preferida por todos los actores implicados para levantar un estadio provisional en el que el Real Zaragoza tenga que jugar durante algunas fases de las obras de la nueva Romareda. Además, todo parece indicar que no serán partidos puntuales, sino que llevar a cabo una obra de estas dimensiones, por muy portátil que sea la estructura, no se acometería para dos o tres partidos. Por cuestiones lógicas y logísticas. De hecho, si no se ha confirmado oficialmente esta operación es porque todavía quedan incógnitas que previsiblemente se irán despejando en las próximas semanas.

Y es que, según ha podido adelantar EL PERIÓDICO en exclusiva a lo largo de toda esta semana, levantar la estructura del campo (graderío y césped) podría llevar no más de 40 días, mientras que el coste estimado, que depende de muchas variables, podría alcanzar los 12 millones de euros. En cualquier caso, un estadio moderno va más allá de tribunas y terreno de juego, y acondicionar el entorno de unos solares que llevan abandonados desde 2018, último año en el que acogieron el recinto ferial de las Fiestas del Pilar, es condición sine qua non para que la iniciativa llegue a buen puerto. Pero, ¿por qué es cada vez más factible optar por un plan b que parecía lejano? Y, ¿por qué el Parking Norte? Estas son solo algunas de las claves de una decisión deportiva, social y política.

LaLiga y el Real Zaragoza no quieren irse de la ciudad

Ni la patronal dirigida por el oscense Javier Tebas ni el club aragonés son partidarios de salir de la ciudad en caso de tener que optar por alguna alternativa a La Romareda. De hecho, desde ambas instituciones insisten en que el plan inicial será suficiente y en que el Real Zaragoza no tendrá que abandonar su histórico estadio en el transcurso de las obras. Pero lo cierto es que, llegado el caso, LaLiga ya admitió a este diario que «no ve claro» que el club salga de la capital aragonesa, sobre todo por el hecho de tener que desplazar a una masa social tan numerosa como la zaragocista cada 15 días. Una circunstancia que ya han vivido clubes como el Villarreal, que tuvo que 'exiliarse' seis meses en el Ciutat de Valencia, pero la patronal recuerda que en esta ocasión se hablaría, «mínimo», de dos años. Es aquí donde aparecen opciones como la del Parking Norte, la predilecta por todos, que LaLiga no se atrevió a descartar.

Ahorro económico

Salir del estadio de La Romareda durante una parte de las obras permitiría, por motivos lógicos, un ahorro de recursos económicos, ya que habría que deducir del proyecto básico el capítulo destinado a la seguridad mientras se disputa la competición oficial, y La Nueva Romareda S.L., la sociedad mixta encargada del proyecto, se ahorraría los meses que se acortaran de los plazos iniciales. Mientras, las constructoras también verían reducida su inversión al poder trabajar con mayor agilidad. No es lo mismo, por ejemplo, alquilar maquinaria para 24 meses que para 12. Aunque también es cierto que no ingresarían por ese tiempo de menos que no trabajarían.

Los ingresos llegarían antes

Relacionado con el punto anterior, la economía del club también se vería beneficiada si la nueva Romareda estuviese terminada varios meses antes. Atendiendo al informe financiero facilitado el pasado mes de noviembre por el Ayuntamiento de Zaragoza, hay ingresos que no están contemplados hasta el año 2029, desde los 'naming rights' (la posibilidad de que alguna empresa diese su nombre al estadio e incluso a alguna grada en concepto de patrocinio) hasta la celebración de eventos y macroeventos deportivos, culturales y sociales, que también están contemplados a partir de esa fecha.

Mundial 2030 y... ¿Año electoral?

Salir de La Romareda permitiría una reducción importante de plazos, ya que las máquinas podrían trabajar las 24 horas del día y los 365 días del año si así lo desearan. Algo que permitiría, por un lado, afianzar la posición de Zaragoza como candidata a ser sede mundialista en 2030, un año para el que, con el plan actual, contemplado casi día a día, llegaría demasiado justo, por lo que poder tener casi listo el nuevo estadio con dos o tres años de antelación daría un respiro importante y una mayor garantía a la FIFA. Por otro lado, es inevitable pensar en 2027 como un horizonte jugoso, con unas elecciones municipales y autonómicas en las que una Romareda terminada (o casi) sería una baza muy a tener en cuenta en las campañas.

La ubicación

Llegados a este punto, si finalmente, como así parece, el club se ve obligado a desplazarse durante parte de las obras, resta buscar el entorno más idóneo. Antes de profundizar, cabe recordar que en torno a la reforma de La Romareda siempre han aparecido opciones alternativas. Una de ellas fue, precisamente, la del Parking Norte. A su favor jugaba, tanto entonces como ahora, su excepcional ubicación, con proximidad al tranvía y a la autovía, en un barrio consolidado como el Actur. Además, claro está, de sus cerca de 125.000 metros cuadrados. En su contra jugaría, eso sí, su condición de zona inundable, improbable pero posible, debido a su situación en la margen izquierda del Ebro.

Ciudad Inteligente del Deporte

Otro tanto a favor del Parking Norte reside en que es la ubicación elegida por Natalia Chueca para levantar la futura Ciudad Inteligente del Deporte, uno de los proyectos estrella de esta legislatura y una de sus grandes promesas electorales. Aunque, eso sí, si finalmente se decidiese aprovechar las obras más allá del período de tiempo que el Real Zaragoza precisase a nivel deportivo, el precio de la intervención se encarecería considerablemente, por lo que esta es una de las principales variables con las que deberá jugar la sociedad mixta que, según la alcaldesa, asumiría los costes de un 'plan b' más cercano que nunca.

