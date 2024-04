Los feriantes volverán a Zaragoza tras llegar a un acuerdo con el ayuntamiento

Los feriantes volverán a montar sus atracciones en Zaragoza. La asociación que agrupa a este colectivo y el ayuntamiento de la capital aragonesa han mantenido este jueves una reunión, muy solicitada por los empresarios del sector, para tratar de llegar a un punto de acuerdo sobre las tasas que se cobran por montar puestos y casetas en la calle. El resultado de dicho encuentro ha sido satisfactorio.

"Estamos contentos. El Ayuntamiento de Zaragoza va a ajustar los precios y van a ser más razonables", ha explicado el presidente de la Asociación Industrial de Feriantes de Zaragoza, Ángel Barata. "Creo que las dos partes salimos satisfechos", cuenta. No obstante, en San Jorge no montarán sus atracciones tal y como estaba previsto porque ya no les da tiempo a tramitar los permisos necesarios.

Esta polémica saltó antes de la Cincomarzada de este año, cuando los feriantes decidieron no montar sus atracciones debido a que el ayuntamiento les reclamaba 1.600 euros más que en 2023, cuando les cobraron 900. Desde el Gobierno municipal han insistido siempre en que la tasa no ha variado ni se ha incrementado y, según ha explicado Barata, todo se ha debido a un "error en el cálculo". Será en las fiestas de Casetas cuando los feriantes regresen a la capital aragonesa.

Desde el Gobierno municipal del PP, el concejal de Participación, Alfonso Mendoza, ha insistido en que la ordenanza que regula esta tasa en concreto no se ha modificado en los últimos años y que "el cálculo del precio es una cuestión técnica recogida en dicha normativa". No obstante, ha manifestado su voluntad de "estudiar la forma de introducir criterios de bonificación". "La de hoy ha sido una primera reunión, de tal forma que todas estas cuestiones se irán concretando y resolviendo en los próximos días", han afirmado.

Por otro lado, en la comisión de Hacienda, la concejala del PSOE Marta Aparicio ha celebrado el acuerdo entre los feriantes y el ayuntamiento. "Me alegro de que se hayan dado cuenta de ese error. Nunca es tarde si la dicha es buena, aunque estaremos vigilantes de que cumplan sus pactos", ha advertido la socialista.

Además, el ayuntamiento y los feriantes han acordado permitir la instalación de atracciones hinchables, que se habían prohibido, "siempre que la atracción cuente con todas las condiciones legales y los permisos exigidos, bajo la responsabilidad del feriante de desmontar o no montar cuando las condiciones meteorológicas no sean las adecuadas debido, por ejemplo, a fuertes rachas de viento".