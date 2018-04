Las familias reclaman más aulas en el colegio de Parque Venecia

Varias familias del barrio de Parque Venecia, en Zaragoza, cuyos hijos nacieron en el 2015 se concentraron ayer, a las puertas del recién estrenado colegio, para exigir al Departamento de Educación la ampliación de vías en dicho centro público.

Aluden a que, según el padrón, en el 2015 figuran inscritos 205 niños «por lo que las cuatro vías actuales serían insuficientes para acoger a todos estos alumnos y varios de ellos se quedarían fuera del colegio», señaló Luis Borraz, uno de los padres afectados.

«Mínimo necesitaríamos seis vías o subir las ratios por aula, que ahora están en 25 alumnos. Es una pena que ahora que tenemos por fin un colegio, no se haga con previsión. Educación nos dijo que estuviéramos tranquilos, pero es algo que nos preocupa», añadió.

Borraz aseguró que «habrá niños que se irán a otros colegios seguro», pero aún así «si no hay variación, más de uno tendría que salir del barrio», dijo. Asimismo, reconoció la labor que la plataforma Cole ya ha hecho en el sector por la cuestión educativa. «Si no fuera por ellos, quizás no tendríamos colegio en el barrio. Les apoyamos, pero esto es una lucha nuestra por los nacidos en el 2015. En ningún caso queremos crear una segunda plataforma», dijo.

Por su parte, fuentes de Educación señalaron a este diario que «hay posibilidad de ampliar» las vías, pero piden «tranquilidad» a las familias. «Hay que ver cómo van las solicitudes, porque habrá quien opte por otra zona por deseo personal o por hermanos. Una vez recogidas las peticiones de escolarización se tomarán decisiones, como ya ocurrió, por ejemplo, en Romareda», matizaron. Así, recordaron el «gran esfuerzo» que se ha hecho para construir el primer colegio del barrio, que abrió sus puertas el pasado 9 de abril.