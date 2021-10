Tan solo dos días después del XV Congreso del PAR, el reelegido presidente Arturo Aliaga ha decidido destituir a Elena Allué, la Directora General de Turismo, y a Javier Callizo, el secretario general técnico de la Consejería de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Los dos cesados formaron parte de la candidatura alternativa que resultó perdedora por 20 votos en el cónclave de la formación aragonesista este fin de semana frente a la candidatura de Aliaga, que revalidó la presidencia.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la propuesta del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga. Además, la Dirección General de Turismo pasará a manos de Gloria Pérez, mientras que a Callizo le reemplazará Sergio Larraga. Las dos incorporaciones forman parte de la nueva Ejecutiva del PAR, que tendrá en la tarde de este martes su primera reunión.

A la espera está todavía la resolución judicial de la solicitud de medidas cautelares presentada por el crítico Xavier de Pedro, en el que se pedía la invalidez del congreso por presuntas "irregularidades", cuyo veredicto se conocerá este jueves.

Preguntado por la influencia que esta situación puede tener en la aprobación de los presupuestos de Aragón para 2022, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, que presentó el informe del Consejo de Gobierno a la prensa, ha señalado que puede influir "muchísimo" porque con el vicepresidente, al que le queda "tiempo para todo" han tenido "discusiones activas y profundas durante todos estos días" para hablar de los presupuestos.

"Y me atrevo a decir que gozará de unos presupuestos bien potentes la consejería de Industria", no sólo por voluntad política del cuatripartito sino también gracias a los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), ha dicho Pérez Anadón, toda vez que ha añadido que "no cree" que pueda influir en la aprobación de las cuentas el congreso de un partido en el que Aliaga, reelegido en el mismo, expresó su voluntad de seguir "trabajando en el cuatripartito, en la estabilidad y lo que es un proyecto centrado -según él- para Aragón".

Las dos incorporaciones

Sergio Larraga Martínez nació en 1971. Es licenciado en Derecho, posgrado en Derecho Aragonés y ha cursado diferentes másteres y cursos sobre Práctica en Proceso Civil, Derecho de Familia o Especialización en Violencia de Género. Ha sido director general de Consumo del Gobierno de Aragón (2012-2015) y coordinador del Grupo Parlamentario Aragonés (2001-2011 y desde 2015 hasta la fecha de hoy). En la actualidad ejerce como abogado. Es un histórico de la formación aragonesa, que vuelve con este nombramiento al núcleo duro de Aliaga.

Por su parte, la nueva directora general de Turismo, Gloria Pérez García nació en Zaragoza en 1967. Es doctora en Arqueología, Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de Zaragoza y realizó su tesis doctoral sobre la 'Etnoarqueología de los alfares extinguidos del río Aranda', consiguiendo un sobresaliente cum laude. También ha dirigido numerosos proyectos relacionados con la gestión del Patrimonio. Ejerce la docencia como profesora de enseñanza Secundaria en la especialidad de Geografía e Historia.