El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, enviará este miércoles una carta oficial al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para solicitarle formalmente que intervenga y "ponga orden" en la candidatura olímpica de invierno de 2030. Así lo ha adelantado esta mañana durante una entrevista en la Cadena COPE, donde se ha mostrado contundente sobre su postura sobre la candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña: "No vamos a ceder un ápice".

Lambán ha recordado que, en septiembre de 2021, Pedro Sánchez, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y el presidente del COE, Alejandro Blanco, visitaron Zaragoza para comprometerse "ante el Gobierno de Aragón y la opinión pública aragonesa" a "impulsar una candidatura en pie de igualdad", de manera que el reparto de pruebas se realizara "en términos de equidad y equilibrio en cantidad y calidad". "Al mismo tiempo la Generalitat de Cataluña decía que no, que sería una candidatura eminentemente catalana y que Aragón podía participar como comparsa en las pruebas menores", ha recordado.

Fue entonces cuando comenzaron las reuniones "y, progresivamente, el presidente del COE nos fue desconcertando porque fuimos comprobando que se dedicaba a tratar de arrastrar a Aragón a las posiciones de Cataluña, cosa que no podemos aceptar" porque Aragón cuenta con "pistas magníficas y nieve igual o mejor que Cataluña", por lo que "no solo por respeto, sino por interés económico no podemos participar en unos Juegos desequilibrados y desiguales", ha continuado Lambán en la entrevista en el citado medio.

Ha añadido que el COE "dio por rotas las conversaciones en el ámbito técnico" y convocó a las partes a una reunión pública, a la que el Ejecutivo aragonés anunció que no iría. Lambán ha dejado claro que "Aragón ha tenido siempre voluntad de diálogo" y ha puesto contrapropuestas sobre la mesa, pero siempre ha obtenido "el portazo por respuesta" y, de hecho, en la última ocasión de diálogo, el mes pasado, Aragón recibió "otro portazo" y ahora está a la espera de que el COE haga una propuesta "unilateral" que Lambán teme que se parezca a "lo que Cataluña propuso al principio".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha lamentado que su última propuesta, presentada el mes pasado, "ni siquiera fue escuchada". Entonces, se planteó que se dividieran por bloques las pruebas de más entidad, por ejemplo, dividir el esquí alpino, "deporte rey", en masculino y femenino, y repartiendo ambas modalidades entre las dos regiones; también en el caso del patinaje artístico y el hockey sobre hielo, proponiendo que Cataluña eligiera primero.

"Ni siquiera se nos escuchó", ha criticado el presidente aragonés, quien ha aseverado: "En esas condiciones no podemos participar, no podemos estar de acuerdo". Ha hecho notar que el Pirineo aragonés es "la joya de la corona" y que el Gobierno regional ha invertido mucho y va a seguir haciéndolo para aumentar su atractivo turístico.

Así, Aragón no participará en un proyecto que "va a dar al mundo una imagen del Pirineo muy centrada en Cataluña" porque el mayor interés se centra en el esquí alpino, que el COE plantea celebrar en la estación catalana de La Molina, lo que llevaría a Aragón a "perder posiciones de manera clamorosa", es decir: "Nos estaríamos dando un tiro en el pie, lo que no vamos a aceptar con resignación".